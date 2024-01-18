Генсек НАТО уверен, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине

Йенс Столтенберг заявил, что хочет, чтобы это произошло "как можно скорее"

ДАВОС, 17 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Конгресс США, несмотря на разногласия, сможет одобрить новый пакет помощи Украине.

"Я вижу, что есть некоторые разногласия, но я уверен, что Конгресс США согласует пакет [помощи] Украине", - сказал он во вторник в интервью телеканалу CNN на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Столтенберг подчеркнул, что хотел бы увидеть это "как можно скорее". При этом он отметил, что, несмотря на все сложности, европейские союзники продолжают направлять на Украину "поток боеприпасов и оружия".

Ранее генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине превратился в "войну на истощение".

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Украина нуждается в устойчивой финансовой и военной помощи для противостояния России.