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ТАСС

Министры обороны США и Украины обсудили нужды украинской армии

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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украина Рустем Умеров
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украина Рустем Умеров.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

Ллойд Остин и Рустем Умеров уделили внимание вопросам предоставлению дополнительных средств противовоздушной обороны и обеспечению боеспособности военно-воздушных сил

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили потребности украинских вооруженных сил. Об этом Умеров сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Обсудили текущую ситуацию на передовой, укрепление фортификационных сооружений, предоставление дополнительных средств противовоздушной обороны и обеспечение боеспособности военно-воздушных сил", - написал он.

15 января пресс-служба Пентагона сообщила, что Остин, госпитализированный 1 января в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), выписан из больницы. 

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Россия
США
Украина
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