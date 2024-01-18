Подводный дрон и БПЛА для субмарин: представлены передовые разработки для ВМС США

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Американские разработчики в ходе симпозиума надводных военно-морских сил SNA2024 представили прототипы двух перспективных беспилотных систем для ВМС США.

Одна из них – это полуавтономный беспилотный подводный аппарат под названием «Барракуда» от фирмы Raytheon. Система предназначена для обнаружения и идентификации донных, приповерхностных и дрейфующих мин для последующего их уничтожения.

Суть разработки заключается в том, что с борта надводного беспилотного корабля будет запускаться подводный дрон, оснащенный камерой, гидролокатором и устройством связи. Координаты потенциальной мины беспилотнику передаются оператором посредством GPS после выявления опасного объекта с помощью гидролокационной системы противоминного противодействия AN/AQS-20C.

Добравшись до пункта назначения, дрон обнаружит объект с помощью своего гидролокатора, а затем проведет его исследование посредством камеры. Как только мина будет идентифицирована, беспилотник с безопасного расстояния уничтожит ее посредством пусковой установки с n-ым количеством специальных патронов.

Вторую перспективную разработку представила фирма Sparton. Речь идет о разведывательных БПЛА, запускаемых с подводной лодки.

На данный момент у разработчика есть две версии дрона со схожими характеристиками, которые пока не разглашаются. При этом вывод БПЛА на поверхность будет производиться с борта субмарины посредством специального трехдюймового контейнера.