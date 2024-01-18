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ТАСС

Главы Минобороны Румынии и Украины обсудили подготовку летчиков F-16

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Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Источник изображения: defence-blog.com

Анджел Тылвэр заверил Рустема Умерова, что румынская сторона продолжит участие в военной тренировочной миссии ЕС для украинского государства по подготовке солдат и в операции Interflex

БУХАРЕСТ, 16 января. /ТАСС/. Главы военных ведомств Румынии и Украины Анджел Тылвэр и Рустем Умеров обсудили по видеосвязи конкретные меры по сотрудничеству в области подготовки летчиков для истребителей F-16. Об этом сообщила пресс-служба румынского Минобороны.

"[Министры] обсудили конкретные меры по укреплению сотрудничества в области обороны между двумя странами с акцентом на важности подготовки румынских и украинских летчиков в Европейском центре подготовки летчиков истребителей F-16", - указывается в сообщении.

Тылвэр заверил украинского коллегу, что Румыния продолжит участие в военной тренировочной миссии ЕС для Украины по подготовке солдат и в операции Interflex, в ходе которой украинские военные проходят подготовку на территории Великобритании.

Европейский центр подготовки летчиков для истребителей F-16 был открыт на румынской 86-й авиабазе в Фетешти в ноябре прошлого года. Он создан военными ведомствами Румынии и Нидерландов в партнерстве с компанией Lockheed Martin и при поддержке Дании. В соответствии с соглашением о сотрудничестве Румыния предоставляет для проекта авиабазу, инфраструктуру и свою поддержку, королевские ВВС Нидерландов - самолеты F-16, а Lockheed Martin обеспечивает инструкторов и техническое обслуживание. 

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