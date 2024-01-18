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Северокорейскую ракету с гиперзвуковой боеголовкой сравнили с «Авангардом»

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скриншот видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Скриншот видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Северокорейская ракета с гиперзвуковой боеголовкой уступает российскому «Авангарду» по тактико-техническим характеристикам, заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Наша гиперзвуковая ракета будет посильнее. Она быстрее по скорости, и она может огибать препятствия, например системы противоракетной обороны (ПРО). То есть "Авангард" маневрирует при этом на очень большой скорости и все равно движется к той точке, куда запущен», — сравнил две ракеты эксперт.

Перенджиев добавил, что северокорейская ракета тоже летит быстро, но маневрировать, как российский «Авангард», не может.

«В то же время скорость у нее тоже такая, на которой сбить ее тяжело, но теоретически это возможно. А "Авангард" даже теоретически сбить невозможно», — заключил он.

Ранее японское издание Sankei со ссылкой на источники в Сеуле сообщило, что недавно испытанная КНДР баллистическая ракета средней дальности, оснащенная гиперзвуковой маневрирующей боеголовкой, способна поразить крупнейшую стратегическую базу США в Тихом океане на острове Гуам.

15 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об успешном испытании Пхеньяном баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой маневрирующей боеголовкой. Запуск состоялся днем ранее.

В декабре журналисты британской газеты Mirror отметили, что странам Запада следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард». Потому что он может поразить множество целей в мире за 30 минут.

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Страны
КНДР
США
Продукция
Авангард РК
Проекты
ГЗЛА
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