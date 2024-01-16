Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Американская экспансия в Скандинавию началась

450
0
-1
Американская экспансия в Скандинавию началась
Американская экспансия в Скандинавию началась.
Источник изображения: belvpo.com

В декабре США заключили оборонные соглашения с Данией, Финляндией и Швецией. Норвегия аналогичное соглашение подписала еще в 2021 году. Это позволило Белому Дому получить в распоряжение более чем 40 скандинавских военных объектов. Тем самым, Вашингтон намерен установить «персональный» контроль над северной Европой и Балтикой.

Цели США ясны – заключая подобные соглашения, они попросту намерены усилить военное присутствие в данном регионе, в т.ч. под видом проведения маневров и учений.

Стоит понимать, что США не ограничатся переброской в регион только сухопутных и авиационных компонентов. В первую очередь, стоит ожидать прибытие в Балтийское море, после пришвартовки в испанском порту Рота, четырех американских эсминцев (Carney, Donald Cook, Porter и Ross) с системами ПРО Aegis Ashore и ракетами SM-2 и SM-3. Кроме того, в Норвежском море появятся АУГи и ПЛАРБ для контроля за Арктической зоной.

Между тем, размещение у берегов Финляндии американских эсминцев позволит создать линию ПРО Финляндия-Польша-Румыния и тем самым сковать ядерные силы России на западном и северо-западном направлении. Напомним, что помимо румынской базы ПРО в Девеселу, недавно начала функционировать сухопутная версия системы Aegis Ashore на польской базе в Редзиково. В июле она будет включена в общую систему ПРО США в Европе.

Таким образом, размещение американских ВС в Северной Европе позволит вскоре перехватывать российские баллистические ракеты на начальной траектории полета.

Более того, в случае необходимости, американцы смогут нанести «обезоруживающий» удар по ядерным (критически важным) объектам РФ с применением всего спектра вооружения, включая ТЯО. Вышеуказанные шаги США ставят под удар не только Калининград, но Санкт-Петербург, Мурманск и даже Москву.

Видео смотрите на телеграм БелВПО.

Николай Крылов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Норвегия
Польша
Россия
Румыния
США
Финляндия
Швеция
Продукция
Arleigh Burke
SM-2
sm-3
Иджис
Проекты
Арктика
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
03.12.2021
Европейский рубеж стратегической ПРО Америки
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
03.12.2019
Чжунго цзюнван (Китай): военное сдерживание США России набирает обороты
29.10.2018
Москва уже знает, как потопить американские корабли в Арктике [+ВИДЕО]
23.10.2015
ПРО приступила к испытаниям
12.08.2013
Ставки сделаны, маски сброшены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 17:16
  • 58315
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 17:02
  • 1
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)
  • 16.01 08:48
  • 2
Подлодки проекта "Антей" переоснастили новым ракетным комплексом
  • 16.01 05:13
  • 36
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 15.01 18:40
  • 2671
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.01 18:34
  • 350
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.01 16:03
  • 2
Советские солдаты не убивали литовцев 13 января 1991 года ⁠⁠
  • 15.01 12:57
  • 2
«Калашников» увеличил производство станков на 65%
  • 15.01 01:36
  • 1
На Севмаше введено в эксплуатацию новое оборудование
  • 14.01 19:59
  • 10
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца