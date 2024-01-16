Американская экспансия в Скандинавию началась.

В декабре США заключили оборонные соглашения с Данией, Финляндией и Швецией. Норвегия аналогичное соглашение подписала еще в 2021 году. Это позволило Белому Дому получить в распоряжение более чем 40 скандинавских военных объектов. Тем самым, Вашингтон намерен установить «персональный» контроль над северной Европой и Балтикой.

Цели США ясны – заключая подобные соглашения, они попросту намерены усилить военное присутствие в данном регионе, в т.ч. под видом проведения маневров и учений.

Стоит понимать, что США не ограничатся переброской в регион только сухопутных и авиационных компонентов. В первую очередь, стоит ожидать прибытие в Балтийское море, после пришвартовки в испанском порту Рота, четырех американских эсминцев (Carney, Donald Cook, Porter и Ross) с системами ПРО Aegis Ashore и ракетами SM-2 и SM-3. Кроме того, в Норвежском море появятся АУГи и ПЛАРБ для контроля за Арктической зоной.

Между тем, размещение у берегов Финляндии американских эсминцев позволит создать линию ПРО Финляндия-Польша-Румыния и тем самым сковать ядерные силы России на западном и северо-западном направлении. Напомним, что помимо румынской базы ПРО в Девеселу, недавно начала функционировать сухопутная версия системы Aegis Ashore на польской базе в Редзиково. В июле она будет включена в общую систему ПРО США в Европе.

Таким образом, размещение американских ВС в Северной Европе позволит вскоре перехватывать российские баллистические ракеты на начальной траектории полета.

Более того, в случае необходимости, американцы смогут нанести «обезоруживающий» удар по ядерным (критически важным) объектам РФ с применением всего спектра вооружения, включая ТЯО. Вышеуказанные шаги США ставят под удар не только Калининград, но Санкт-Петербург, Мурманск и даже Москву.

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Николай Крылов