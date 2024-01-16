Войти
ixbt.com

В России создали универсальную платформу для космических аппаратов массой до тонны

481
0
0
Платформа для космических аппаратов массой до тонны
Платформа для космических аппаратов массой до тонны.
Источник изображения: АО «Решетнёв»

Она позволит выпускать спутники серийно. Первым на ней соберут новый спутник связи «Гонец-М1»

Специалисты АО «Решетнёв» — российского производителя спутников различного назначения — разработали новую унифицированную платформу для космических аппаратов массой до 1000 кг. Первым аппаратом, созданным на её основе, станет перспективный спутник «Гонец-М1». Как мы уже писали, развёртывание орбитальной группировки спутников «Гонец-М1» должно быть завершено в 2029 году, она обеспечит связь, в частности телефонную, на всей территории России, включая удалённые регионы, а также послужит инфраструктурой для интернета вещей. 

Платформа, созданная отечественными конструкторами, имеет форму четырёхгранной трапеции. Это обеспечивает экономичное размещение аппаратов под обтекателем ракеты-носителя и даёт возможность одним пуском выводить на низкие круговые орбиты до четырёх спутников. Система электропитания гарантирует выделение до 2 кВт на функционирование полезной нагрузки.

Немаловажно и то, что конструктивно-компоновочная схема новой платформы позволяет выпускать спутники серийно, сохраняя модульный принцип производства. Использование разработки в перспективных космических аппаратах обеспечит повышение их надёжности, сокращение сроков изготовления и снижение затрат при производстве, как отмечают её создатели.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Похожие новости
03.10.2019
Последний запуск базовой версии ракеты "Рокот" запланирован на 29 ноября
27.09.2019
Первые пять спутников для проекта глобальной связи "Сфера" обойдутся почти в 15 млрд руб
17.10.2018
Минобороны воспользуется услугами американской спутниковой связи
09.08.2016
Над Арктикой развернут Единую информационную систему
25.02.2015
Три спутника связи "Гонец" запустят на орбиту 3 марта
14.05.2014
Планы Роскосмоса
25.02.2013
«Мертвые души» в космосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 17:16
  • 58315
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 17:02
  • 1
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)
  • 16.01 08:48
  • 2
Подлодки проекта "Антей" переоснастили новым ракетным комплексом
  • 16.01 05:13
  • 36
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 15.01 18:40
  • 2671
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.01 18:34
  • 350
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.01 16:03
  • 2
Советские солдаты не убивали литовцев 13 января 1991 года ⁠⁠
  • 15.01 12:57
  • 2
«Калашников» увеличил производство станков на 65%
  • 15.01 01:36
  • 1
На Севмаше введено в эксплуатацию новое оборудование
  • 14.01 19:59
  • 10
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца