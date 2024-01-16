В России создали универсальную платформу для космических аппаратов массой до тонны

Она позволит выпускать спутники серийно. Первым на ней соберут новый спутник связи «Гонец-М1»

Специалисты АО «Решетнёв» — российского производителя спутников различного назначения — разработали новую унифицированную платформу для космических аппаратов массой до 1000 кг. Первым аппаратом, созданным на её основе, станет перспективный спутник «Гонец-М1». Как мы уже писали, развёртывание орбитальной группировки спутников «Гонец-М1» должно быть завершено в 2029 году, она обеспечит связь, в частности телефонную, на всей территории России, включая удалённые регионы, а также послужит инфраструктурой для интернета вещей.

Платформа, созданная отечественными конструкторами, имеет форму четырёхгранной трапеции. Это обеспечивает экономичное размещение аппаратов под обтекателем ракеты-носителя и даёт возможность одним пуском выводить на низкие круговые орбиты до четырёх спутников. Система электропитания гарантирует выделение до 2 кВт на функционирование полезной нагрузки.

Немаловажно и то, что конструктивно-компоновочная схема новой платформы позволяет выпускать спутники серийно, сохраняя модульный принцип производства. Использование разработки в перспективных космических аппаратах обеспечит повышение их надёжности, сокращение сроков изготовления и снижение затрат при производстве, как отмечают её создатели.