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Техкульт

В МАИ занялись разработкой беспилотного вертолета для исследования Венеры

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В МАИ создадут БПЛА для Венеры

Специалисты Московского авиационного института, больше известного как МАИ, приступили к созданию беспилотного универсального аппарата вертолетного типа, который предназначается для выполнения полетов в атмосфере Венеры и даже работы на ее поверхности.

Главная особенность грядущего аппарата заключается в наличии роторной системы — такой же, как у обычного вертолета. Данная система позволит беспилотнику заниматься исследованиями и во время полета и во время нахождения на поверхности и придаст ему высокую маневренность и возможность аккуратно обходить встреченные препятствия. Как уточняется, будущий «исследователь Венеры» сможет создавать снимки венерианских пейзажей в высоком качестве, а также заниматься созданием карт поверхностного рельефа, необходимых для выполнения геологического и других анализов. Конечно, на борту беспилотника будут размещены различные датчики и анализаторы. В настоящий момент российская программа изучения Венеры представлена только еще создаваемой станцией с именем «Венера-Д», отправка которой на эту планету состоится не ранее 2030 года. Там она продолжит различные исследования, выполненные американскими, а также советскими аппаратами с 60-х годов по 90-е. При этом после запуска «Венеры-Д» «Роскосмосом» планируется дополнительно отправить пару исследовательских аппаратов этой же серии, с помощью одного из которых будет предпринята попытка впервые в истории доставить на Землю венерианский грунт.

Макс Антонов

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Страны
США
Компании
МАИ
Роскосмос
Проекты
БПЛА
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