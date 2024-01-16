Армия США заменит свои самолеты-разведчики реактивными бизнес-джетами Bombardier

Самолет Bombardier

Одна из главных проблем армии США — большое количество устаревшего вооружения, включая стратегическое. В частности, в этом списке оказались двухмоторные винтовые самолеты-разведчики Beechcraft RC-12 Guardrail, стоящие на вооружении более 40 лет. В связи с этим командование армии США утвердило программу HADES по их замене новыми самолетами на базе бизнес-джета Global 6500 компании Bombardier (Канада).

Серия испытаний показала, что реактивный «приемник» летает выше, быстрее, дальше и перевозит больше полезного груза. Global 6500 может находиться в воздухе около шести часов, при этом экипаж пребывает в гораздо более комфортных условиях. Не менее важно, что летающему разведчику подходят большинство ВПП вблизи потенциальных театров военных действий. Новый самолет-разведчик оснащен ультрасовременной авионикой — датчиками, разведывательной аппаратурой, рассчитанной на продолжительные миссии в рамках современных сетевых войн. Как сообщили в армии США, первая демонстрационная машина в соответствии с контрактом с Bombardier будет поставлена в октябре этого года по фиксированной цене, а первый действующий воздушный разведчик поступит на вооружение к 2027 году. Всего будет закуплено 14 Global 6500.

Александр Агеев