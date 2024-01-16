Первый в мире жидководородный eVTOL Sirius Jet обещает дальность полета до 2000 км

Самолет Sirius Aviation

Швейцарский стартап Sirius Aviation AG анонсировал сертификацию своего летающего аппарата с одноименным названием. Демонстрация его работы назначена на следующий год, коммерческие версии появятся не ранее 2028 года. Sirius Jet позиционируется как первый в мире eVTOL с силовой установкой на жидком, а не газообразном водороде.

Использование жидкого водорода существенно усложняет устройство аппарата, зато обеспечивает ему значительный объем энергии в сравнении с электрическими батареями. Благодаря этому удалось достичь рекордной дальности полета в 1850 км для трехместной версии. И 1000 км для пятиместной модели, которая должна стать основным продуктом компании. Полет происходит на скорости 520 км/ч, так что данный вид транспорта может стать одним из самых удобных и востребованных среди eVTOL.

Самолет Sirius Aviation

Для обеспечения большей дальности и скорости полета разработчики Sirius Jet отказались от крупных пропеллеров. Машина летает за счет работы 28 небольших 30-сантиметровых моторов, размещенных на крыльях спереди и сзади. Для вертикального взлета используется механизм регуляции вектора тяги. Он не экономичен, однако использование жидкого водорода компенсирует повышенный расход энергии. В данный момент создатели Sirius Jet заняты поисками инвесторов. Их силовая установка на жидком водороде может стать прорывной технологией для eVTOL-аппаратов, но на сегодня в мире не существует подходящей инфраструктуры для их заправки и обслуживания. Ее создание – не менее сложная и амбициозная задача, чем постройка самого летающего аппарата.

Самолет Sirius Aviation

Александр Мартыненко