90-местный электросамолет Elysian пролетит 1000 км на одном заряде батарей

Elysian Aircraft

Нидерландский стартап Elysian получил $10 млн инвестиций от компании Panta Holdings, чтобы заняться проектированием многоместного самолета с полностью электрической силовой установкой. Пока что это лишь концепт, возможности которого подтверждены теоретическими расчетами. Однако авторы уверены, что смогут построить действующий прототип к 2033 году.

По утверждениям разработчиков Elysian, их детище будет способно преодолеть 800 км на одном заряде батарей емкостью 360 Вт⋅ч/кг. Сегодня уже есть версии на 500 Вт⋅ч/кг, что позволит увеличить путь до 1000 км, после чего самолет сможет претендовать на обслуживание около половины всех коммерческих рейсов в мире. Это должно стать своего рода революцией и отменить миф о том, что электрическая техника слишком тяжелая и неудобная для полетов.

Elysian Aircraft

Конструктивно Elysian напоминает узкофюзеляжные самолеты середины прошлого века, которые отличались низкой энергоэффективностью. У него длинные и широкие крылья с загнутыми концами, внутри крыльев расположен весь объем аккумуляторов и шасси, что дало экономию веса планера в 15 %. Эксперты отмечают, что $10 млн будет явно маловато для постройки такого аппарата, на это уйдут миллиарды долларов и годы работы. Главная проблема Elysian в отсутствии в современных аэропортах инфраструктуры для быстрой зарядки такого объема аккумуляторов. Равно как и сервиса по их обслуживанию. Также, самолету понадобятся специальные батареи, которые выдержат повышенную нагрузку, длительную эксплуатацию, холод высоты и т.д. То есть, к созданию самого самолета придется дополнительно выстроить условия для его применения, что вряд ли по силам одной компании.

Александр Мартыненко