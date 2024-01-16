Войти
Техкульт

90-местный электросамолет Elysian пролетит 1000 км на одном заряде батарей

478
0
0

Elysian Aircraft

Нидерландский стартап Elysian получил $10 млн инвестиций от компании Panta Holdings, чтобы заняться проектированием многоместного самолета с полностью электрической силовой установкой. Пока что это лишь концепт, возможности которого подтверждены теоретическими расчетами. Однако авторы уверены, что смогут построить действующий прототип к 2033 году.

По утверждениям разработчиков Elysian, их детище будет способно преодолеть 800 км на одном заряде батарей емкостью 360 Вт⋅ч/кг. Сегодня уже есть версии на 500 Вт⋅ч/кг, что позволит увеличить путь до 1000 км, после чего самолет сможет претендовать на обслуживание около половины всех коммерческих рейсов в мире. Это должно стать своего рода революцией и отменить миф о том, что электрическая техника слишком тяжелая и неудобная для полетов.

Elysian Aircraft

Конструктивно Elysian напоминает узкофюзеляжные самолеты середины прошлого века, которые отличались низкой энергоэффективностью. У него длинные и широкие крылья с загнутыми концами, внутри крыльев расположен весь объем аккумуляторов и шасси, что дало экономию веса планера в 15 %. Эксперты отмечают, что $10 млн будет явно маловато для постройки такого аппарата, на это уйдут миллиарды долларов и годы работы. Главная проблема Elysian в отсутствии в современных аэропортах инфраструктуры для быстрой зарядки такого объема аккумуляторов. Равно как и сервиса по их обслуживанию. Также, самолету понадобятся специальные батареи, которые выдержат повышенную нагрузку, длительную эксплуатацию, холод высоты и т.д. То есть, к созданию самого самолета придется дополнительно выстроить условия для его применения, что вряд ли по силам одной компании.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Похожие новости
06.11.2018
Румыния. "Пэтриот" спасает жизни
23.10.2018
ВМС Румынии выбирает корвет
11.10.2018
Американская база в Польше – клин в единство Европы
01.10.2018
Нидерланды и Австралия признали результаты расследования крушения МН17 над Донбассом
18.09.2018
Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом "Боинге"
25.07.2018
Первый, второй... Пентагон сосчитал количество своих военных за рубежом.
10.07.2018
Уйти за горизонт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 17:16
  • 58315
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 17:02
  • 1
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)
  • 16.01 08:48
  • 2
Подлодки проекта "Антей" переоснастили новым ракетным комплексом
  • 16.01 05:13
  • 36
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 15.01 18:40
  • 2671
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.01 18:34
  • 350
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.01 16:03
  • 2
Советские солдаты не убивали литовцев 13 января 1991 года ⁠⁠
  • 15.01 12:57
  • 2
«Калашников» увеличил производство станков на 65%
  • 15.01 01:36
  • 1
На Севмаше введено в эксплуатацию новое оборудование
  • 14.01 19:59
  • 10
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца