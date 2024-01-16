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Техкульт

Команда MIT выложила в открытый доступ чертежи водородного мотоцикла

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Водородный мотоцикл

Группа ученых-энтузиастов из Массачусетского технологического института представила миру свой уникальный проект – мотоцикл, работающий на водородных элементах. Команда поставила своей целью доказать не только возможность использования водородного топлива в мотоциклах, но и превосходство их над бензиновыми версиями. Проект, начавшийся с разборки мотоцикла Ducati 900SS, развивается уже около года и успешно вышел на стадию испытаний.

Исследователи демонтировали с мотоцикла двигатель внутреннего сгорания и все сопутствующие ему элементы и компоненты. Имея лишь раму с рулевым управлением, тормозами и подвеской, они установили на эту основу водородную систему, включающую в себя топливный элемент Doosan и питающий его бак. Также мотоцикл получил электродвигатель и батарею небольшой емкости. Оригинальная трансмиссия с цепным приводом передает момент на заднее колесо. Пока разработка не показывает рекордов скорости, но ученые планируют заменить штатный электромотор другим, разработанным на заказ. За счет этого вполне возможно действительно улучшить скоростные качества байка и «утереть нос» мотоциклам с ДВС. Уникальность проекта еще и в том, что он полностью открыт для изучения другими командами и задокументирован, а сам мотоцикл тщательно испытан. Полученные командой результаты могут использоваться другими разработчиками в дальнейших исследованиях.

Водородный мотоцикл

Александр Козырев

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