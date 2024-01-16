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Техкульт

Американские ученые научились превращать углекислый газ в суперпрочные нановолокна

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Нановолокна

Исследователи из Брукхейвенской национальной лаборатории и Колумбийского университета предложили новый способ превращения углеродных выбросов в полезный материал. В их методе углекислый газ извлекается из атмосферы и становится углеродными нановолокнами, которые на десятки лет прячутся в бетонных конструкциях в качестве наполнителя для стройматериала. Сама идея не нова, но в данном случае используется тандемная технология, что упрощает и удешевляет процесс.

На первом этапе смесь углекислого газа и воды подается на установку электрической катализации, где при помощи электрода из палладия разделяется на углерод и водород. Оба газа собираются в отдельные емкости. Затем углерод подается в термокатализатор из кобальтово-никелевого сплава. При этом он разогревается до температуры всего 400° C против 1000° C при классическом способе, а это упрощает реализацию данного процесса на производстве. Под воздействием температуры и катализатора углерод обретает форму волокон наноразмера. По мере формирования волокон материал катализатора отталкивается от их поверхности, поэтому появляется возможность собирать его для повторного использования. Энергию для разогрева газа можно получать, сжигая собранный ранее водород. Получается предельно дешевый и безотходный процесс переработки выбросов, который очищает атмосферу и приносит дополнительную пользу в виде нановолокон.

Нановолокна

Александр Мартыненко

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Страны
Колумбия
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