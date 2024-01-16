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Техкульт

NASA и Lockheed Martin намерены возродить сверхзвуковую гражданскую авиацию

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Самолет X-59

NASA и Lockheed Martin только что с помпой представили экспериментальный аппарат Х-59 — прототип будущего гражданского сверхзвукового самолета.

Его разработка началась в 2016 году с целью возобновления полетов сверхзвуковых коммерческих самолетов, прерванных в 2003 году после вывода из эксплуатации легендарного Concorde. Одной из причин тогда стала непереносимая звуковая ударная волна, возникающая в момент преодоления самолетом звукового барьера. Технология Х-59 позволяет свести к минимуму негативное звуковое воздействие. Благодаря особой игольчатой форме носовой части ударная волна рассеивается, напоминая о себе негромким хлопком. Длина Х-59 — 29 м, размах крыльев — 9 м. Он оснащен двигателем Дженерал Электрик F414 с форсажной камерой и тягой 9980 кг и способен развивать скорость 1,5 Маха на высоте 16 км. Обтекаемая форма кабины обеспечивает пилотам улучшенный обзор, в том числе, благодаря использованию 4К-камер. Дата первого полета Х-59 пока неизвестна. После начала полетов разработчики займутся улучшением технологии и созданием базы данных, необходимых для обновления правил Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Александр Агеев


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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Х-59
Компании
Lockheed-Martin
NASA
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