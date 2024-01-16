Управляемый с телефона мини-бульдозер разработали на Урале

Фото: Пресс-служба «ДСТ УРАЛ»

В Челябинске завершились испытания беспилотного мини-бульдозера на гусеничном ходу, который в качестве тестов расчищал завалы из снега на городских улицах и успешно с ними справился. Его достаточно компактные размеры с высокой маневренностью позволяют работать даже на труднодоступных участках.

На уральский мини-бульдозер, созданный совместными усилиями ЮУрГУ и завода «ДСТ УРАЛ», есть возможность установки различного навесного оборудования, а использовать его можно не только в коммунальных целях. К примеру, данную технику вполне можно применять для разминирования территорий, наделив ее минными тралами. Управляется челябинский мини-бульдозер с помощью пульта, включающего пару джойстиков — левым контролируется движение, а правым происходит управление установленным навесным оборудованием. Также управление можно осуществлять с помощью специального приложения на смартфоне. Работу компактного бульдозера обеспечивает дизельный ДВС от ярославского моторного завода, а грузоподъемность техники достигает двух тонн. При этом гидростатическая трансмиссия наделяет бульдозер высокой маневренностью. Сейчас бульдозер проходит ресурсные испытания и после выполнения контрольных тестов стартует его массовое производство.

Макс Антонов