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Военное обозрение

Украинские специалисты разработали специальный бронебойный боеприпас EFP-S для FPV-дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Киев уделяет большое внимание разработке новых дронов, которые в перспективе должны компенсировать нехватку артиллерийских снарядов. С этой целью украинские специалисты разрабатывают различные боеприпасы для БПЛА, в том числе и для поражения бронетехники. Одну из таких новинок представили недавно военным ВСУ.

Украинские инженеры разработали специальный бронепробиваемый боеприпас для уничтожения российской бронетехники, правда легкой. Как заявляется, данный боеприпас под названием EFP-S предназначен для установки на FPV-дроны. Согласно заявлениям разработчиков, он способен пробивать броню боевых машин пехоты, бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок даже при наличии противокумулятивных экранов.

Поражение техники происходит за счет "ударного ядра", которое имеет "большую дальность дистанционного поражения". Из других характеристик: вес поражающего элемента - 165 г, скорость - 1800 м/сек, радиус эффективного поражения - 8 метров.

Радиус эффективного поражения - 8 метров.

Источник изображения: topwar.ru

1-съемная часть корпуса; 2-винты крепления; 3-колпачок для фиксации детонатора; 4-адаптер для крепления к раме дрона; 5-прицел для выверки курсовой камеры; 6-резиновая подкладка

EFP-S крепится к FPV-дрону с помощью специальных хомутов, которые идут в комплекте с боеприпасом. На каком этапе сейчас находится это изделие не сообщается, но судя по отсутствию информации о применении его на линии боевого соприкосновения, поставки в ВСУ еще не начались.

Ранее в Киеве заявили, что за 2024 год необходимо произвести и поставить в украинскую армию один миллион FPV-дронов. Киевский режим уже призвал граждан Украины самостоятельно собирать беспилотники для ВСУ, но за свой счет.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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