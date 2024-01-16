"Россия победит": американский генерал рассказал о перспективах Украины (Newsweek, США)

Существует три варианта развития конфликта на Украине, и в двух из них все заканчивается победой России, заявил Newsweek бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Бридлав. Только западное финансирование даст Киеву какой-то шанс, уверяет военный.

Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав (Philip Breedlove) видит три сценария развития вооруженного конфликта на Украине. Согласно двум из них, Россия одержит победу.

"Если мы не начнем действовать иначе по сравнению с тем, как действуем сейчас, Украина потерпит поражение, потому что у России больше людей и территорий", — рассказал Бридлав изданию Newsweek.

"Если Запад бросит Украину на произвол судьбы, она будет и дальше отважно сражаться, но при этом погибнут еще десятки тысяч украинцев, а Россия со временем подчинит себе всю территорию Украины, и она снова станет ее вассалом". (Западные "лидеры мнений" без конца повторяют эту точку зрения, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что цель спецоперации – денацификация и демилитаризация Украины – прим. ИноСМИ.)

Но есть один сценарий, дающий Украине определенную надежду, сказал Бридлав, который, будучи командующим силами НАТО с 2013 по 2016 год, стал свидетелем последствий присоединения Крыма к России, которое предшествовало военной спецоперации.

"Если Запад решит дать Украине все необходимое для победы, Украина выиграет, — заявил четырехзвездный генерал. — Этот вооруженный конфликт завершится именно так, как хотят и желают западные политические руководители".

Необходимость получить как можно больше западного оружия заставила Владимира Зеленского раздраженно заявить на этой неделе, что борьба против Путина — это не только дело Украины. "Он не остановится, пока мы все вместе не покончим с ним", — заявил в четверг украинский президент.

Это предостережение прозвучало в момент, когда американские законодатели возвращаются в Вашингтон после Рождества, в преддверии которого крыло Республиканской партии сорвало утверждение пакета помощи, в который были включены средства для Украины в размере 61,4 миллиарда долларов.

Во время каникул американского законодательного органа Россия на протяжении пяти дней в новогодние праздники подвергала Украину бомбовым и ракетным ударам. Она применила против нее более 500 ракет и беспилотников, нанеся удары по всей стране.

В ходе предвыборной гонки на этапе праймериз Великая старая партия, побуждаемая Дональдом Трампом и его союзниками, призывает прекратить оказание американской помощи, которая с начала военных действий составила в совокупности свыше 79 миллиардов долларов. Это больше, чем вклад любой другой страны.

Бывший старший директор Совета национальной безопасности Том Малиновский (Tom Malinowski), также работавший в администрации Обамы помощником госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда, сказал, что нежелание республиканцев помогать Киеву делает победу Путина "более вероятной".

"Надо задать вопрос республиканскому руководству в палате представителей: хочет ли оно быть обвиненным в том, что Россия победила в этом вооруженном конфликте? Оно должно ответить на этот вопрос незамедлительно", — сказал Малиновский Newsweek.

"Многие вопросы в конгрессе можно откладывать на потом. Если проиграл сегодня, можно возобновить борьбу в другой день. Но украинцы не могут дожидаться другого дня, им надо воевать", — сказал этот бывший конгрессмен-демократ из Нью-Джерси.

24 февраля начнется третий год вооруженного конфликта на Украине. Некоторые американские законодатели все чаще призывают Зеленского начать переговоры и уступить часть территории. Но Институт по изучению войны в своей декабрьской аналитической оценке описал тяжелые последствия замораживания конфликта и, что еще хуже, победы Путина.

Борьба Америки

В случае разгрома Украины обретшая боевой опыт и существенно увеличившаяся российская армия выйдет к границе НАТО от Черного моря до Северного Ледовитого океана. Альянсу потребуются современные системы противовоздушной обороны, которым могут противостоять только самолеты-невидимки из США, что приведет к появлению брешей в американской системе сдерживании Китая.

Находящийся в Вашингтоне Институт по изучению войны также заявил, что замороженный конфликт — это хуже, чем продолжение помощи Украине, поскольку Путин получит запас времени на подготовку к продолжению военных действий и к конфронтации с НАТО.

"Борьба Украины — это борьба Америки, — сказал Малиновский. — Мы не хотим стать свидетелями победы Путина. Что бы Украина, США и наши союзники ни решили сделать, чтобы довести конфликт до благоприятного завершения в наступающем году, такое решение зависит от утверждения помощи Киеву, потому что если этого не произойдет, Путин обретет уверенность, импульс силы и рычаги влияния".

Широко разрекламированное украинское контрнаступление, начатое в июне 2023 года с целью вернуть занятые Россией территории, не принесло результатов, на которые рассчитывал Киев и его союзники, вооружавшие Украину.

"Маневренная война начинается с превосходства в воздухе, — сказал Бридлав. — Мы не дали Украине того, что ей нужно для установления превосходства в воздухе".

Он также отметил, что хотя Украине было предоставлено некоторое оружие малой дальности, переданные ей американские ATACMS (армейская тактическая ракетная система) представляют собой устаревшие модификации с кассетными боеприпасами, у которых характеристики хуже, чем у современных образцов.

"Мы не даем им то, что нужно для победы. Скорее, мы даем им достаточно, чтобы они оставались на поле боя, — сказал Бридлав. — Западные лидеры прислушиваются к своим страхам и поэтому неспособны осознать, что означает поражение Путина".

Ошибки Украины

Контрнаступлению Украины помешали медленные поставки маневренных бронированных машин, сообщил Newsweek старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel).

По его словам, американские БМП "Брэдли" и танки "Леопард" немецкого производства были бы намного эффективнее, если бы их поставили в то время, когда украинские механизированные части не были настолько измотаны. Кроме того, битва за Артемовск в Донецкой области привела к слишком большим потерям. "Украина наделала ошибок, — сказал Грессель. — Украина надолго застряла в Артемовске, потеряв много опытных бойцов".

"Они недостаточно подготовились к ведению маневренной войны, слабо подготовили свои штурмовые бригады. Они полагались на вновь сформированные бригады. Мы знаем из опыта Второй мировой войны, что вновь сформированным частям нужно время на сколачивание и привыкание. Зачастую усиление действующих опытных бригад или соединений — это более разумный выбор".

Контрнаступлению Украины помешало не только отсутствие прикрытия с воздуха. "Запад недооценил, насколько быстро российские подразделения РЭБ сумели приспособиться к управляемым по GPS высокоточным боеприпасам, сделав их менее эффективными", — сказал Грессель.

"Я очень тревожусь за наступивший год, потому что он будет очень тяжелым для Украины. Мы не увеличили производство боеприпасов, даже простых артиллерийских и минометных снарядов, до такой степени, чтобы Украина завоевала огневое превосходство", — сказал Грессель. Он надеется, что в 2025 году обстановка улучшится, если будут увеличены поставки оружия и улучшена подготовка украинских войск.

Стратегия холодной войны

Достижения Украины в 2022 году включали возвращение Харьковской области и Херсона, оттеснение российских войск из-под Киева и нанесение ударов по путинскому Черноморскому флоту, которые продолжаются по сей день. Но эти успехи подтолкнули Зеленского и администрацию Байдена к постановке "нереалистичных задач" на контрнаступление 2023 года, рассказал Newsweek военный аналитик и бывший украинский военнослужащий Виктор Коваленко.

"Я считаю, что западным партнерам Украины давно пора перейти к проверенной временем стратегии холодной войны, — сказал он. — Это означает сдерживание и устрашение России всеми силами там, где это необходимо, как на Украине, так и вдоль границ НАТО".

Украина может похвастать некоторыми важными положительными моментами. Она почти восстановила полный контроль над северо-западной частью Черного моря, оттеснив российский флот на восток и юго-восток. На суше украинские войска продвинулись достаточно далеко, чтобы вести артиллерийский огонь средствами малой дальности по ведущему в Крым сухопутному коридору, что они делают регулярно. (Приведенные в данном абзаце заявления требуют подтверждения Минобороны РФ — прим. ИноСМИ.)

Но следующий этап конфликта, который будет определять состояние европейской безопасности на следующие несколько десятилетий, зависит не только от помощи США. Союзник Путина в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в прошлом месяце наложил вето на европейский пакет помощи на сумму 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов), без которого, по словам Зеленского, Киеву будет трудно выжить, поскольку 24 февраля начнется третий год вооруженного конфликта.

"Западу при оказании помощи Украине необходимо переориентироваться на строительство фортификационных сооружений и на создание эшелонированной обороны, на обучение новобранцев и наращивание производства оружия, чтобы любые дальнейшие попытки России нанести удар или занять больше земель были встречены огнем и яростью", — сказал Коваленко.

"Владимир Путин продолжает искать, где он может одержать верх. Но переход Киева к оборонительной стратегии в сочетании со сдерживанием не даст ему таких преимуществ, потому что украинцы все равно не сдадутся".

Автор статьи: Брендан Коул (Brendan Cole)