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ТАСС

Россия поблагодарила Южную Осетию за поддержку и гуманитарную помощь в контексте СВО

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Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и посол Южной Осетии в Москве Знаур Гассиев подвели итоги российско-югоосетинского сотрудничества в 2023 году

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в ходе встречи с послом Южной Осетии в Москве Знауром Гассиевым поблагодарил югоосетинскую сторону за поддержку и гуманитарную помощь в контексте специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Михаил Галузин передал слова благодарности российской стороны югоосетинским друзьям за поддержку и гуманитарную помощь в контексте специальной военной операции", - указывается в сообщении.

В министерстве отметили, что в ходе встречи были подведены итоги российско-югоосетинского сотрудничества в 2023 году. "Обсуждались также перспективные направления двустороннего союзнического взаимодействия в соответствии с задачами, определенными президентами наших стран", - отметили в ведомстве. 

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Страны
Россия
Южная Осетия
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