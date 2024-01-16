Командование ВМС США подтвердило попадание выпущенной хуситами ракеты по американскому судну

Источник изображения: topwar.ru

Американское торговое судно, шедшее под флагом Маршаловых островов, подверглось атаке у побережья Йемена. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, в судно попала ракета.

По предварительной информации, йеменские хуситы атаковали американский балкер в Красном море ракетой, которая и поразила судно. Как сообщил капитан, атака прошла по левому борту. Корабль в это время находился в 95 милях к юго-востоку от города Аден в Йемене.

Судно продолжает движение, оно на плаву, остановки не было, но по данным компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, в трюме судна якобы вспыхнул пожар. О пострадавших сведений нет.

Командование ВМС США подтвердило попадание ракеты в балкер Gibraltar Eagle. Как говорится в сообщении, судно поражено "баллистической противокорабельной ракетой". При этом утверждается, что капитан судна не сообщал о больших повреждениях, а сам балкер продолжил движение.

По данным американских военных, противокорабельную баллистическую ракету выпустили хуситы

- говорится в заявлении.

Ранее США и Великобритания дважды провели ракетные атаки по объектам хуситов на территории Йемена. Как заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям, хуситы продолжат атаковать суда произраильской коалиции в Красном море.