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ТАСС

В Тюмени началось обучение инструкторов центра "Воин"

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Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Глава региона Александр Моор принял участие в церемонии старта программы

ТЮМЕНЬ, 15 января. /ТАСС/. Обучение инструкторов центра "Воин" началось в Тюмени на базе Тюменского государственного университета, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Обучение инструкторов центра "Воин" стартовало в Тюмени сегодня, 15 января. На базе педагогического института и института физической культуры ТюмГУ обучение пройдут 100 человек из 11 регионов России", - говорится в сообщении.

Инструкторов будут обучать огневой и тактической подготовке, пилотированию беспилотников и военно-прикладным дисциплинам. Также участники программы посетят экскурсии по региону, мастер-классы, беседы с участниками СВО и спортивные мероприятия, добавили в инфоцентре.

Глава региона Александр Моор принял участие в церемонии старта программы, он отметил, что ранее в регионе уже начал работу филиал учебного центра. "В Тюменской области сложился многолетний опыт развития системы добровольной подготовки молодежи к военной службе. Он позволил в 2023 году реализовать в регионе проекта по созданию филиала центра "Воин", - сказал он.

12 центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" открыты в Бурятии, ДНР, в Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО. Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет, с ними также работают инструкторы центра, но по более расширенной программе. 

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