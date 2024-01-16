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Винтовка Raptor Tactical для СВО получила более эффективный калибр

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Винтовка BespokeGun Raptor Tactical
Винтовка BespokeGun Raptor Tactical.
Источник изображения: Виктор Бодров/ ТАСС

Дальнобойная винтовка Raptor Tactical, разработанная для применения снайперами в зоне специальной военной операции (СВО), получила более эффективный калибр. Об этом со ссылкой на «Московскую оружейную компанию» сообщает ТАСС.

«Изначально выпускалась в калибре .338 Lapua Magnum, позднее в линейку добавлен спортивно-тренировочный вариант — Raptor Sport под патрон 6,5 PRC, а в настоящий момент начато производство Raptor в калибре .300 Norma Magnum», — сказали в компании.

Там добавили, что калибр .300 Norma Magnum отличает высокая кучность и эффективность на дальней дистанции, а также меньшая отдача по сравнению с калибром .338 Lapua Magnum.

В ноябре 2023 года гендиректор компании BespokeGun Ярослав Табольский сообщил, что российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor Tactical для работы в зоне СВО.

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