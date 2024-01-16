Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Экипажи смешанного авиационного полка российского Северного флота на самолетах Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море. Об этом сообщили в понедельник, 15 января, в Минобороны РФ.

Как отмечается, в тренировке принимали участие два экипажа противолодочных самолетов. В ходе нее летчики отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника, а также применение тактических приемов слежения за ними с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

В ведомстве указали, что вместе с выполнением боевых упражнений экипажи Ил-38 совершенствовали летные навыки ночью в сложных метеорологических условиях и, кроме того, отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над местностью с отсутствием ориентиров.

Уточняется, что вылеты самолетов проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области.

Ил-38 — советский и российский противолодочный самолет средней дальности, разработанный в ОКБ-240 Ильюшина. Он предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника.

В середине декабря прошлого года командование военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) РФ провело летно-тактическое учение с экипажами воздушных судов Ан-124-100 «Руслан» под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова. Целью учения была проверка подготовки молодых экипажей тяжелых военно-транспортных самолетов в одновременной переброске на большие расстояния личного состава подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

Полеты проводились на высоте свыше 4 тыс. м, а общая протяженность маршрута составила более 1 тыс. км. Средняя скорость самолетов — 500 км/ч.

Ранее, в октябре, два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый семичасовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Их сопровождали экипажи самолетов Су-35С ВКС РФ.