Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Лондоне, Великобритания. 8 февраля 2023 года.

dikGAZETE: соглашение о безопасности с Британией закрыло Украине путь в НАТО

Киев и Лондон подписали соглашение о безопасности, но Зеленский рано радуется. Так Британия показывает, что Украине путь в НАТО заказан, пишет автор статьи из dikGAZETE. При этом Запад подстрекает Киев к продолжению конфликта с Москвой, из которого победителем явно выйдет Россия.

Эрхан Алтыпармак

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали в Киеве соглашение между двумя странами в области безопасности.

В соответствии с документом, Соединенное Королевство взяло на себя следующие обязательства: предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, для возрождения экономики и защиты украинских граждан; предотвращение и активное сдерживание и противодействие любой военной эскалации или агрессии со стороны России; поддержка интеграции Украины в евроатлантические институты, в частности, помощь с реформами и повышение совместимости с НАТО.

Соглашение, подписанное между Лондоном и Киевом, будет действовать в течение десяти лет. Более того, Великобритания в 2024 году передаст Украине помощь еще на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Военная операция, начатая российской армией против киевского режима, который стал представлять угрозу для Москвы с подстрекательства западных стран и совершать нападения на гражданское население Донбасса, по-прежнему продолжается. США уже передали Украине военную помощь в размере свыше 45 миллиардов долларов. Кроме того, страны ЕС тоже продолжают оказывать поддержку в рамках пакета на сумму более 18 миллиардов долларов.

В то время как британская помощь за все это время составила порядка трех миллиардов долларов, с новым так называемым соглашением о безопасности Киеву в 2024 году будет предоставлена военная поддержка на сумму свыше трех миллиардов долларов.

С начала российской военной операции вся техника, которую союзники передали Украине, подлежала уничтожению.

В условиях, когда Киев проигрывает российской армии даже на фронте, вооружения, поставляемые западными странами, уничтожаются российскими военно-воздушными силами еще в тот момент, как только попадают на территорию Украины. Иначе говоря, вся поддержка со стороны США и Европы просто исчезает.

Мы знаем о желании Украины присоединиться к НАТО.

Мы также помним обещания, которые альянс дал этой восточноевропейской стране только для того, чтобы та напала на Россию. Но все изменилось.

Западные страны не могут набраться смелости и включить Украину в Североатлантический альянс. Когда ВСУ потерпели неудачу на поле боя, эти государства в панике начали поддерживать Киев.

Например, так называемое соглашение о безопасности, которое Великобритания заключила с Украиной, является сигналом: "Мы не сможем принять вас в НАТО, но наша поддержка будет продолжаться. Повоюйте с Россией еще немного".

Более того, в то время как даже будущее киевского режима весьма туманно, подписанный документ может не просуществовать и десяти лет.

Теперь что касается Соединенных Штатов.

В стране, которая на сегодняшний день оказала Киеву наибольшую поддержку, все непросто.

Президент США Джо Байден готовит новый пакет помощи Украине, тогда как республиканцы выступают против дальнейшего финансирования конфликта.

Американский лидер, пригрозивший республиканцам, которые поддерживают Дональда Трампа, в своем недавнем заявлении отметил: "Если наши друзья-республиканцы не одобрят помощь Украине, они заплатят за это".

Вероятно, члены Великой Старой Партии (второе название Республиканской партии — Прим. ИноСМИ) не забудут эту угрозу и на фоне президентских выборов в США предпримут ответный ход. Таким образом, Джо Байден своими неосторожными угрозами на самом деле сам приближает свой конец.

Если мы посмотрим на страны ЕС, какую бы поддержку Украине они ни оказывали, между ними углубляется раскол.

Наконец, с таким недемократическим предложением, как непризнание решений Венгрии, возражающей против поддержки Киева, они объявили на весь мир, что являются фальшивыми демократами. Однако, если поддержка продолжится, то разногласия будут только еще быстрее усугубляться.

Что до Украины, то ее продолжают обманывать. Оказываемая поддержка уменьшилась. Западные страны, чьим подрядчиком стал Киев, небольшой военной и финансовой помощью лишь пытаются убедить, что они "не предадут". Но игра окончена.

Запад, обманувший и украинский народ, больше не сможет продолжать борьбу, ведь ни у Киева, ни его союзников не осталось ни сил, ни энергии для этого. Европейцы и американцы отныне также ожидают от своих правительств прекращения поддержки Украины.

Только Владимир Зеленский продолжает играть в эти игры.

Пытаясь сохранить свое кресло за счет незначительной поддержки Запада, он, возможно, в будущем заплатит высокую цену за свои мелкие расчеты.

Становится понятно, что Украина не будет включена в НАТО, а на фронте ВСУ однозначно проиграют. Запад не сумеет ослабить и развалить Россию.

Для него все идет наперекосяк.

Вся эта паническая поддержка станет лишь финансовым бременем для США и ЕС и шагами, порочащими Киев.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)