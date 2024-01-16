Болгария намекает на большую любовь к Гитлеру, чем к России

По мнению министра обороны Болгарии, болгарских школьников напрасно учат тому, что «Россия – наш друг и освободительница, и мы должны быть ей внутренне благодарны». «В истории мы часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах», заявляет Тодор Тагарев. Если толковать его намеки буквально, то речь идет о прямом восхвалении сотрудничества Болгарии с нацистской Германией.

В последнее время складывается впечатление, что действующее руководство Болгарии сознательно пытается оправдать самые радикальные представления о неблагодарности болгар, которые есть в российском обществе. У русского и болгарского народов прочные культурные и исторические связи. В их основе лежат славянские корни, православная традиция. А самое главное – факт освобождения Болгарии русской армией сначала от турецкого ига в 1878 году, а затем от нацистов в 1944-м. Этот фундамент сегодня всеми силами пытаются разрушить прозападные власти балканской страны.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время своего визита в США призвал изменить школьную программу, убрав из нее упоминания об общем с Россией историческом прошлом. "Поколение за поколением учили, что Россия – наш друг и освободительница, и мы должны быть внутренне благодарны ей за то, что она сделала. Несмотря на то, что в истории мы часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах. Россия также часто преследовала свои собственные интересы в ущерб интересам болгарского народа", – заявил Тагарев.

Вопреки мнению болгарского министра, Россия и Болгария оказывались на "противоположных сторонах" совсем не часто, однако в главных военных кампаниях XX века – Первой и Второй мировых войнах. Причем в Первую мировую София выступила против России в союзе с той самой Османской империей, от ига которой русская армия освободила болгар в 1878-м.

Очевидец тех событий начальник императорской охраны Александр Спиридович в книге "Великая война и февральская революция" вспоминал: "5 октября [1915 года] государь подписал манифест об объявлении войны Болгарии. Он был опубликован 7-го числа. В сущности говоря, он не удивил никого. О том, что царь болгарский Фердинанд Кобургский – враг славянства, знали давно. Что он совершенно и давно находился под влиянием императора Вильгельма, тоже знали давно. От него ждать исторической благодарности России за то, что она когда-то сделала для Болгарии, не приходилось".

Не дождалась Россия благодарности и от болгарского царя Бориса III, который 1 марта 1941 года подписал соглашение о присоединении Болгарии к гитлеровской коалиции. Хотя София и уклонилась от отправки своей армии на Восточный фронт, военные действия против партизан Греции и Югославии, которые вели болгарские части, высвобождали силы нацистов для войны против Советского Союза.

При этом болгары все-таки участвовали в боях с Красной армией. Так, в 1942 году из болгарских добровольцев была сформирована авиагруппа, которая сражалась с советскими пилотами под Сталинградом.

Некоторые из болгарских пилотов были удостоены высших наград Третьего рейха. Этот факт хотел подчеркнуть министр Тагарев, говоря о том, что Россия и Болгария находились на противоположных сторонах в военных конфликтах?

После Второй мировой войны отношения Москвы и Софии оставались теплыми вплоть до краха социалистического лагеря. В постсоциалистический период российско-болгарская дружба стала подвергаться серьезным испытаниям. Однако еще в 2019 году профессор Уральского государственного педагогического университета Елена Дзюба отмечала, что в болгарских учебниках представлен "положительный образ России, что, вероятно, вызвано исключительным уважением наших болгарских коллег к российской истории и культуре".

Теперь же руководство Болгарии прямо заявляет о необходимости переписать школьные учебники в антироссийском ключе. Болгарским детям будет преподаваться искаженная версия истории их страны, в рамках которой Россия перестанет быть освободительницей болгар, а нацистская Германия, видимо, предстанет в роли союзника. И этот шаг полностью укладывается в русофобскую линию, которую София проводит при правительстве евроатлантистов.

Летом 2023 года находящиеся у власти в Болгарии прозападные силы инициировали изменения в конституцию страны, предполагавшие в числе прочего установление в качестве главного государственного праздника Дня славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Он должен был прийти на смену Дню освобождения Болгарии от османского ига, который болгары празднуют 3 марта, в годовщину подписания в 1878 году Сан-Стефанского мирного договора между Россией и Турцией.

Понизить на конституционном уровне значение Дня освобождения Болгарии – это все равно что в России покуситься на День Победы. Если бы не было 3 марта 1878 года, болгары сегодня не смогли бы праздновать ни День славянской письменности и культуры, ни какой-либо другой болгарский праздник.

Если бы русские тогда не освободили болгар от турецкого ига, сейчас статус этого южнославянского народа был бы таким же незавидным, как положение курдов в Турции.

Осенью прошлого года из Болгарии были выдворены трое русских священников, служивших в храме Святого Николая, который считался подворьем РПЦ. Вскоре после этого болгарская прокуратура рекомендовала министерству регионального развития и благоустройства оспорить право собственности РПЦ на этот храм.

Конфликт, связанный с Никольским храмом, стал самым крупным после марта 2018 года, когда патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Болгарию публично поправил президента страны Румена Радева, подчеркнув, что Болгарию освобождали не Польша и не Литва, а Россия. "Мне трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении. Ни польский, ни литовский сеймы не принимали участие в решении о начале войны с Османской империей. Надеюсь, СМИ нас слышат и передадут мое разочарование неправильной интерпретацией", – заявил патриарх Кирилл.

Таким образом, заявление министра Тагарева о переписывании школьных учебников – это не случайный ляп высокопоставленного лица. Перед нами очередное проявление антирусской политики, которая соответствует сразу двум трендам, характерным для современного Запада – отмене культурных и исторических достижений России и мягкой реабилитации нацистов и их пособников.

Кирилл Аверьянов