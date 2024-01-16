Войти
Военное обозрение

Глава «Хизбаллы»: «Йеменские хуситы не просят у нас ни оружия, ни бойцов»

447
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Агрессия Соединенных Штатов против Йемена – большая глупость, масштабы которой американский президент Джо Байден, возможно, скоро осознает. Напрасно лидер США отдал приказ бомбить эту страну.

Такое заявление сделал генеральный секретарь движения «Хизбалла» Хасан Насралла в телеобращении к людям, собравшимся на митинг в Бейруте, который транслировал местный канал Al Manar.

Президент Байден и его окружение скоро поймут, что совершили ошибку, начав агрессию против Йемена

- считает Насралла.

По словам политика, йеменское движение «Ансар Аллах», представителей которого знают в мире как хуситов, пользуется искренней и открытой поддержкой ливанских шиитов.

Он утверждает, что йеменские хуситы не просят у своих «коллег» из Ливана ни оружия, ни бойцов.

Йемен не запрашивает у нас бойцов – у них у самих их миллионы

- заявил глава «Хизбаллы».

Он утверждает, что просить оружие хуситам нет смысла, так как у них его больше, чем у многих других военизированных арабских формирований. Насралла заявил, что Соединенные Штаты, которые он называет «великим сатаной», вместе со своими британскими союзниками напрасно бросили вызов этим «мужественным людям». Лидер «Хизбаллы» уверен, что удары крылатыми ракетами по Йемену не приведут к прекращению нападений хуситов на корабли и суда в Красном море.

Массированный ракетный удар был нанесен американскими и британскими военными по контролируемым хуситами йеменским территориям 12 января. Ряд других государств также оказали союзникам «небоевую поддержку».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Ливан
США
Похожие новости
07.09.2022
США провели учения по отработке тактики бомбардировки районов Ближнего Востока на фоне напряженности с Ираном
06.05.2022
"НАТО не продвинется ни на дюйм!"
04.12.2020
Выпуск копии американской ракеты Hellfire наладили в Иране
02.09.2019
Иностранные войска в Сирии: добро или зло?
30.09.2013
Зачем США вооружают арабские страны Персидского залива?
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 17:16
  • 58315
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 17:02
  • 1
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)
  • 16.01 08:48
  • 2
Подлодки проекта "Антей" переоснастили новым ракетным комплексом
  • 16.01 05:13
  • 36
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 15.01 18:40
  • 2671
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.01 18:34
  • 350
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.01 16:03
  • 2
Советские солдаты не убивали литовцев 13 января 1991 года ⁠⁠
  • 15.01 12:57
  • 2
«Калашников» увеличил производство станков на 65%
  • 15.01 01:36
  • 1
На Севмаше введено в эксплуатацию новое оборудование
  • 14.01 19:59
  • 10
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца