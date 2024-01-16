Глава «Хизбаллы»: «Йеменские хуситы не просят у нас ни оружия, ни бойцов»

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Агрессия Соединенных Штатов против Йемена – большая глупость, масштабы которой американский президент Джо Байден, возможно, скоро осознает. Напрасно лидер США отдал приказ бомбить эту страну.

Такое заявление сделал генеральный секретарь движения «Хизбалла» Хасан Насралла в телеобращении к людям, собравшимся на митинг в Бейруте, который транслировал местный канал Al Manar.

Президент Байден и его окружение скоро поймут, что совершили ошибку, начав агрессию против Йемена

- считает Насралла.

По словам политика, йеменское движение «Ансар Аллах», представителей которого знают в мире как хуситов, пользуется искренней и открытой поддержкой ливанских шиитов.

Он утверждает, что йеменские хуситы не просят у своих «коллег» из Ливана ни оружия, ни бойцов.

Йемен не запрашивает у нас бойцов – у них у самих их миллионы

- заявил глава «Хизбаллы».

Он утверждает, что просить оружие хуситам нет смысла, так как у них его больше, чем у многих других военизированных арабских формирований. Насралла заявил, что Соединенные Штаты, которые он называет «великим сатаной», вместе со своими британскими союзниками напрасно бросили вызов этим «мужественным людям». Лидер «Хизбаллы» уверен, что удары крылатыми ракетами по Йемену не приведут к прекращению нападений хуситов на корабли и суда в Красном море.

Массированный ракетный удар был нанесен американскими и британскими военными по контролируемым хуситами йеменским территориям 12 января. Ряд других государств также оказали союзникам «небоевую поддержку».