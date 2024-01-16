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Ростех

ОКБ Яковлева: 90 лет в государственной промышленности

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12 мая 1927 года летчик-испытатель Юлиан Пионтковский поднял в воздух первый самолет конструкции А.С. Яковлева – АИР-1. Эта дата считается днем рождения ОКБ, которое носит имя прославленного конструктора. Однако в истории опытно-конструкторского бюро есть еще одна важная дата − 15 января 1934 года. В этот день, 90 лет назад, группа Яковлева при заводе №39 была выделена в самостоятельную конструкторско-производственную единицу, перешла в непосредственное подчинение Спецавиатреста и получила в качестве базы кроватную мастерскую на Ленинградском шоссе. Эту дату принято считать днем перевода ОКБ из ведения Осоавиахима в государственную промышленность.

Сегодня в активе ОКБ − свыше 200 типов и модификаций построенных летательных аппаратов, в том числе более 100 серийных. С 2004 года ОКБ Яковлева является частью корпорации «Иркут», которая с лета прошлого года носит имя выдающегося конструктора. ПАО «Яковлев» в структуре Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха отвечает за гражданское авиастроение: разработку, производство и обслуживание новых российских авиалайнеров МС-21 и SJ-100, а также учебно-тренировочного самолета Як-152.

В этот важный день для ОКБ делимся интересными фактами о машинах под маркой «Як».

Юлиан Пионтковский перед перелётом Москва–Севастополь–Москва на самолете АИР-1, 12 мая 1927 г.


АИР-1: вопросы этимологии. Первый самолет команды А.С. Яковлева и последующие 19 были названы в честь руководителя Общества друзей воздушного флота, председателя правительства СССР А.И. Рыкова. По словам очевидцев, когда старый большевик Рыков попал в опалу, Яковлеву пришлось поменять легенду и объяснять АИР как производное от французского air – «воздух».

Конструкторы из кроватной мастерской. С обретением самостоятельного статуса команда Яковлева получает и собственное помещение, правда, своеобразное – до 1935 года сотрудники ОКБ делят одну крышу с кроватной мастерской. Здесь создаются самолеты АИР-9, АИР-9 бис и АИР-10.

Як-1


Як-1: начало легенды. Истребитель Як-1 стал первым боевым самолетом ОКБ Яковлева. Он впервые вступил в бой в 1940 году и стал лучшим советским истребителем первого периода Великой Отечественной войны.

Як-9


Як-9: многоцелевой герой. Истребитель Як-9 был разработан на базе Як-7 и стал самым массовым советским истребителем ВОВ (выпущено 14,5 тыс. единиц), а также одним из наиболее многоцелевых самолетов времен Второй мировой войны. Его использовали как истребитель, бомбардировщик, разведчик, перехватчик и т.д.

«Яки» для «Нормандии – Немана». Знаменитая эскадрилья французских пилотов, сражавшаяся на стороне союзников, была укомплектована истребителями Яковлева. Сначала это были самолеты Як-1, позже дополненные более совершенными Як-3 и Як-9. Эскадрилья провела более 5 тыс. боевых вылетов и уничтожила более 200 немецких самолетов.

Як-15


Як-15: первый реактивный. Як-15 стал первым советским реактивным истребителем, вставшим на вооружение. Первый полет машины состоялся 24 апреля 1946 года. Интересно, что за несколько часов до этого впервые взлетел и первый реактивный истребитель ОКБ Микояна и Гуревича – будущий МиГ-9, проходивший по тому же конкурсу.

Як-24: первый винтокрылый. Был у КБ Яковлева и опыт разработки вертолетной техники – в 1951 году коллективу было поручено разработать тяжелый транспортный вертолет – «летающий вагон». На тот момент у Яковлева уже был опыт инициативных разработок в вертолетостроении, и специалисты ОКБ взялись за работу. Машина, получившая название Як-24, совершила первый полет в 1952 году, а в 1955 году было начато серийное производство. В этом же году на Як-24 были установлены два мировых рекорда грузоподъемности.

Як-40


Як-40: первый пассажирский. Пробой пера в гражданской тематике для ОКБ стал Як-40, первый в мире реактивный авиалайнер для обслуживания местных линий. Он был разработан всего за один год, взлетел в 1966 году и эксплуатируется до сих пор.

Як-38: первый с вертикальным взлетом. Одним из первых в мире и единственным в СССР конструкторским бюро, сумевшим довести до серийного производства идею самолета вертикального взлета и посадки, стало ОКБ А.С. Яковлева. Як-38, в 1970 году поднявшийся в небо, был оснащен одним подъемно-маршевым двигателем и двумя подъемными двигателями. Он применялся на отечественных авианесущих крейсерах до 2004 года.

Як-130


«Летающие парты» Яковлева. Учебные «Яки» обрели широчайшую известность в нашей стране и за рубежом. Первым был УТ-2, затем массовые «летающие парты» Як-18 и Як-52, которые до сих пор дают путевку в небо молодым летчикам. Высшей на сегодняшний день точкой «яковлевской» школы учебных машин стал реактивный Як-130 – основной самолет для подготовки курсантов авиационных училищ России и ряда зарубежных стран.

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