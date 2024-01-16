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ТАСС

Миссия лунного модуля Peregrine завершится 18 января

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Первое фото с аппарата, за который NASA заплатило 108 миллионов долларов, показало, что об успешной высадке на Луну не приходится и говорить: Peregrine все еще вращается
Первое фото с аппарата, за который NASA заплатило 108 миллионов долларов, показало, что об успешной высадке на Луну не приходится и говорить: Peregrine все еще вращается.
Источник изображения: Astrobotic

Глава разработавшей аппарат компании Astrobotic Джон Торнтон отметил, что гордится тем, чего смогла добиться эта миссия

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Миссия лунного посадочного модуля Peregrine завершится 18 января. Об этом сообщил глава разработавшей аппарат компании Astrobotic Джон Торнтон.

"Я так горд тем, чего смогла добиться эта миссия. Большая честь наблюдать, как наша команда преодолевает огромные трудности, чтобы восстановить [контроль] и управлять космическим аппаратом после произошедшей в понедельник аномалии силовой установки, - приводит пресс-служба Astrobotic слова Торнтона. - С нетерпением ожидаю, что смогу поделиться этими и еще более примечательными историями после того, как эта миссия завершится 18 января".

Ранее компания сообщала, что модуль сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

8 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность. Специалисты установили, что произошла утечка топлива, которая не оставила шансов совершить мягкую посадку на Луну. 11 января Astrobotic сообщила об успешном установлении связи со всеми рабочими устройствами, размещенными на модуле. 

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Страны
США
Компании
ULA
Проекты
Vulcan РН
Луна
Робот
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