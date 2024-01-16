МО РФ: ИИ и машинное обучение сильно повышают риски военно-биологических исследований

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что это наглядно продемонстрировала американская фирма, генерировавшая терапевтические соединения с использованием ИИ для создания потенциальных агентов химического оружия

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения серьезно повышает риски при проведении биологических исследований двойного назначения. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Риски подобных исследований двойного назначения значительно возрастают при использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

По его словам, это наглядно продемонстрировала американская фирма, генерировавшая терапевтические соединения с использованием ИИ для создания потенциальных агентов химического оружия.