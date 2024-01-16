Минобороны РФ обвинило США в проведении экспериментов с вирусом оспы

Генерал Кириллов: Пентагон проводит эксперименты с двумя штаммами вируса оспы

МОСКВА, 15 января/ Радио Sputnik. Исследование американскими военными специалистами двух штаммов вируса натуральной оспы вызывает обеспокоенность, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

"Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами. Речь идет об оценке вируса оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента и поиске агентных имитаторов вирусов натуральной оспы", – сказал начальник войск РХБЗ.

Как пояснил Кириллов, исследование вируса оспы разрешены лишь в двух учреждениях: Центре по контролю заболеваемости в США и государственном научном центре "Вектор" в России. Однако сотрудниками НИИ инфекционных болезней армии США проводили эксперименты с использованием двух штаммов натуральной оспы, несмотря на запрет Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Данная ситуация наглядно демонстрирует пренебрежительное отношение американской администрации к международным нормам биобезопасности. Подобные работы способны спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба, так как значительная часть населения стала восприимчива к натуральной оспе и другим ортопоксвирусам в результате утраты популяционного иммунитета", – подчеркнул генерал.

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