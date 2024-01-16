Генерал Кириллов: Пентагон проводит эксперименты с двумя штаммами вируса оспы
МОСКВА, 15 января/ Радио Sputnik. Исследование американскими военными специалистами двух штаммов вируса натуральной оспы вызывает обеспокоенность, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.
Как пояснил Кириллов, исследование вируса оспы разрешены лишь в двух учреждениях: Центре по контролю заболеваемости в США и государственном научном центре "Вектор" в России. Однако сотрудниками НИИ инфекционных болезней армии США проводили эксперименты с использованием двух штаммов натуральной оспы, несмотря на запрет Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Радио Sputnik писало, что в США обнаружили "зомби-вирус", поражающий оленей.
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