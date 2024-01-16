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РИА Новости

Следствие получило досье на военно-биологических деятелей США на Украине

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Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты.
Источник изображения: © AP Photo / Timothy Jacobsen

Кириллов: Минобороны передало следствию досье на военных биологов США на Украине

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российское Минобороны передало досье на организаторов и участников военно-биологической деятельности на Украине, включающего в том числе граждан США, военно-следственным органам, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В результате анализа полученной документации было установлено более 50 фигурантов, в числе которых должностные лица государственных органов США и Украины, сотрудники посреднических организаций и частных компаний", - сказал Кириллов на брифинге.

"Представленные на слайде должностные лица США и Украины - лишь небольшая часть военно-биологического досье, более полная информация передана в военно-следственные органы для соответствующей правовой оценки", - добавил он.

Начальник войск РХБЗ уточнил, что в список вошли сотрудники DITRA Кеннет Майерс, Роберт Поуп и Джоанна Уинтрол, а также представители подрядных организаций Пентагона Battel и EcoHealth Alliance Кэвин Оливал, Карен Сейлорс и Льюис фон Таер. Кроме того, там оказались принимавшие участие в реализации проектов UP и TAP граждане Украины Михаил Усатый и Татьяна Кирьязова. "Долгое время "в тени" оставались сотрудники украинского научно-технического центра (УНТЦ) и агентства США по международному развитию, разрабатывавшие сценарии, направленные на обвинение Российской Федерации в применении биологического оружия", - рассказал Кириллов.

Он напомнил, что в соответствующем тренинге во Львове в августе 2023 года с участием представителей СБУ и Национальной полиции Украины приняли участие Филиппа Ленцос, Джемма Боушер, заведующая референс-лабораторией искусственных и особо опасных патогенов Ирина Демчишина, а также начальник отдела биологической безопасности и биологической защиты Центра общественного здоровья минздрава Украины Дарья Пономаренко. Ранее Демчишина выступала в роли посредника при взаимодействии с подрядной организацией Пентагона – компанией Black&Veatch и ее вице-президентом Томасом Волом. "Исследования по изучению возбудителей экономически значимых инфекций и механизмов их распространения проводились под руководством Дениса Музыки. К сбору и отправке материалов привлекались Виктор Гавриленко и Александр Мезинов", - отметил Кириллов.

Кроме того, фигурантами военно-биологического досье стали причастные к распространению пандемии COVID-19 и получившие финансовую выгоду от распространения некачественных вакцин бывший директор ЦРУ Джина Хаспел, министр здравоохранения США Алекс Азар и советник Белого дома Энтони Фаучи. Они, по словам генерал-лейтенанта, преднамеренно препятствовали расследованию причин пандемии COVID-19 и манипулировали общественным мнением.

Также в досье данные о высших должностных лицах фармацевтических компаний Pfizer и Moderna Альберт Бурла и Стефан Бансель, получившие сверхприбыли на продажах опасных для здоровья человека препаратов.

"В данный список входят руководители подрядных организаций Пентагона - Нита Мадхав, генеральный директор компании Metabiota и Питер Дашак, президент EcoHealth Alliance, причастные к отмыванию денежных средств из государственного бюджета США, выделенных на изучение возбудителя новой коронавирусной инфекции и борьбу с пандемией", - подчеркнул Кириллов.

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