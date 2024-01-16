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Военное обозрение

Глубоководный спасательный аппарат АС-30 из состава ТОФ доставлен на главную базу флота после проведённого ремонта

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АС-30 проекта 1855 "Приз"
Спасательный обитаемый глубоководный аппарат АС-30 проекта 1855 "Приз".
Источник изображения: Пресс-служба ВВО

Тихоокеанский флот получил прошедший ремонт и модернизацию спасательный обитаемый глубоководный аппарат АС-30, который прибыл во Владивосток железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Минобороны.

"Канонерский судоремонтный завод" в Санкт-Петербурге завершил ремонт и модернизацию глубоководного обитаемого спасательного аппарата АС-30 из состава Камчатского спасательного отряда ТОФ. В ближайшее время подводное судно будет отправлено к месту постоянной дислокации, на данный момент специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ устанавливают на аппарат навесные элементы, так как его транспортировка осуществлялась в разобранном виде.

Ремонт АС-30 длился больше года, в Санкт-Петербург его доставили еще летом 2021 года, после чего провели диагностику и определили объем работ. Как отметили в военном ведомстве, на аппарате заменены двигатели, обновлена связь, штурманское и радиотехническое оборудование, также проведены другие работы.

АС-30 - модернизированный автономный подводный поисково-спасательный аппарат проекта 1855 "Приз", построен на заводе "Красное Сормово" по проекту Нижегородского ЦКБ "Лазурит". Длина аппарата - 13,5 м, ширина - 3,8 м, высота - 5,7 м. Экипаж из четырех человек может принять на борт до 20 спасенных. Автономность жизнеобеспечения аппарата - 120 часов, со спасенными - 10 часов. К месту погружения доставляется кораблем-носителем, но способен самостоятельно передвигаться на дальность до 39 км. Предназначен для использования на глубинах до 1000 м.

Основная задача аппарата - спасение экипажей с аварийных подводных лодок путём стыковки к аварийным выходам субмарин.

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Красное Сормово
Проекты
1855 Приз
ТОФ
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