В Киеве назвали неспособность ЕС поставить 1 млн снарядов максимально тревожным сигналом

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал ситуацию с миллионами снарядов для Украины "лакмусовой бумагой готовности национальных западных экономик к военным вызовам"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Неспособность Запада поставить Киеву 1 млн снарядов является максимально тревожным сигналом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Ситуация с миллионами снарядов для Украины - лакмусовая бумага готовности национальных западных экономик к военным вызовам. Результаты теста максимально тревожные", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По утверждению Данилова, Европейский союз, США и другие страны стоят "перед потребностью принятия решений <...> о неотложном возвращении вопроса военной безопасности в приоритетную повестку дня". "Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовым к горячей фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат", - заявил он.

В марте 2023 года страны ЕС утвердили план по передаче Киеву 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев. Однако 11 января представители Еврокомиссии Йоханна Бернсель и Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что ЕС намерен выпускать 1 млн снарядов в год, но не сможет доставить столько Киеву. Как пояснил Стано, обещание доставить Украине 1 млн боеприпасов было "политической целью". При этом до сих пор ЕС доставил Киеву 300 тыс. боеприпасов, сообщил он.