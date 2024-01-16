Минобороны РФ раскрыло детали переговоров Шойгу с иранским коллегой Аштиани

Минобороны: Шойгу и Аштиани обсудили военное сотрудничество РФ и Ирана

МОСКВА, 15 января/ Радио Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани, сообщили в российским оборонном ведомстве.

"В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", – говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Глава оборонного ведомства РФ Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства "истинно равноправного многополярного мира".

"Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга", – отмечается в публикации.

Минобороны также анонсировало подписание Большого межгосударственного договора между РФ и Ираном, в котором будут отражены основные принципы сотрудничества стран.

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