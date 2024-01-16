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Интерфакс-АВН

Министры обороны России и Ирана обсудили ВТС, региональную безопасность

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Военное, военно-техническое сотрудничество и региональная безопасность обсуждались в понедельник в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой военного ведомства Ирана Мохаммадом Аштиани, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира", - сказано в сообщении.

"Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран", - заявили в Минобороны РФ.

В сообщении Минобороны РФ говорится: "Проведенный телефонный разговор прошел в дружественной атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между двумя государствами".

В сентябре прошлого года в ходе визита в Иран Шойгу заявил, что взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог развивается особенно интенсивно.

В августе прошлого года Минобороны РФ сообщало о визите в Москву командующего сухопутными войсками Ирана Киюмарса Хейдари и его переговорах с главкомом сухопутных войск РФ Олегом Салюковым по вопросам военного сотрудничества.

В прошлом мае Минобороны РФ сообщало о визите в Иран главкома ВМФ РФ Николая Евменова. В министерстве тогда сообщали, что программа визита Евменова в Иран предусматривала переговоры с военным руководством, посещение военно-морских учебных заведений и баз, а также предприятий военно-промышленного комплекса.

Российско-иранское сотрудничество в военно-технической сфере осуществляется в соответствии с международными обязательствами России, заявил в прошлом марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Наше военно-техническое сотрудничество с Ираном происходит в соответствии как с нашими международными обязательствами, так и с нашим законодательств", - сказал тогда Рябков.

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