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ТАСС

Гендиректор амурского завода заявил о строительстве 10 кораблей для Тихоокеанского флота

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Михаил Боровский
Михаил Боровский.
Источник изображения: www.korabel.ru

По словам Михаила Боровского, в списке шесть корветов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ведет строительство 10 кораблей для Тихоокеанского флота России. Об этом сообщил генеральный директор верфи Михаил Боровский.

"Мы сегодня на своем предприятии строим одновременно 10 боевых кораблей, в состав которых входит 6 корветов, 2 из них - проекта 20380, 4 - [проекта] 20385", - сказал Боровский в эфире телеканала "Россия-24 Хабаровск".

Глава АСЗ также напомнил, что недавно предприятие получило лицензию на строительство перспективных военных кораблей проекта 22350 класса "фрегат".

По его словам, предприятие в 2024 году планирует приступить к строительству транспортного дока, предназначенного для перемещения крупнотоннажных кораблей, включая новые фрегаты, на сдаточную базу во Владивосток.

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре - одно из значимых для отрасли предприятий, может производить атомные и дизель-электрические подводные лодки, суда специального назначения, корветы, малые ракетные корабли. До конца 2028 года на заводе планируется сдать четыре малых ракетных корабля и шесть корветов, а также многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06 и автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD, сдача которых предполагается в 2024 году. 

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
20385
22350
ТОФ
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