Ижевский механический завод в 2023 году в пять раз увеличил выпуск боевых пистолетов

ЦАМТО, 15 января. Ижевский механический завод (АО "ИМЗ") в 2023 году в пять раз увеличил производство боевых пистолетов и в два раза – выпуск продукции специального назначения, что позволило достичь рекордных показателей за все время существования этого направления производства.

Предприятие освоило серийный выпуск и выполнило государственные контракты 2023 года по поставке компактных пистолетов Лебедева (ПЛК) для силовых ведомств РФ общим количеством более 10 тыс. изделий.

Ведется освоение в серийное производство модульного пистолета Лебедева и нового пистолета 6П72 "Удав" разработки ЦНИИТОЧМАШ; оба пистолета проходят квалификационные испытания, чтобы подтвердить готовность завода к серийному выпуску.

Завод увеличил вдвое выпуск пистолетов Ярыгина.

Предприятие нарастило выпуск комплектов механических частей для неуправляемой авиационной ракеты С-13 в два раза, обеспечив своевременное выполнение госконтрактов по этому изделию.

ИМЗ нарастил выпуск и гражданской продукции: охотничьих ружей МР-27, МР-43, а также пневматических изделий МР-512 и МР-654.

Значительный рост объемов выпускаемой продукции стал возможен благодаря модернизации производства спецтехники и литейного производства: в развитие этих направлений, а также в инфраструктурные проекты в 2023 году вложено более 900 млн. руб.

Благодаря росту объемов производства завод смог увеличить средний уровень заработной платы на заводе на 23% относительно заработной платы 2022 года. На заводе внедрена новая единая унифицированная система оплаты труда (ЕУСОТ), которая предусматривает единые подходы по формированию заработной платы работников, а также обеспечивает рост выработки и мотивацию на повышение производительности/эффективности труда.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".