ОАК запатентовала маскировочную окраску для Су-75 Checkmate

Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала дезинформационно-искажающую окраску для легкого тактического самолета (ЛТС) Су-75 Checkmate ("Чекмейт"). Это следует из патента, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Изобретение относится к маскировке, а конкретно к малозаметным самолетам, имеющим дезинформационно-искажающую окраску. Дезинформационно-искажающая окраска предназначена для усложнения визуального распознавания типа самолета и прогнозирования его возможных маневров при кратковременном наблюдении, а также для усложнения поиска и отслеживания самолета на фоне различных подстилающих поверхностей и облачного неба", - говорится в описании.

Содержащиеся в патенте описание и схема самолета соответствуют Checkmate, представленному на ранее официально опубликованных изображениях и в виде натурных макетов. "Данная схема окраски предназначена для искажения силуэта самолета с визуальной подменой его на силуэт самолета другого типа и меньшей размерности для затруднения визуальной идентификации и одновременной маскировки этого силуэта на фоне подстилающей земной поверхности и облаков. Суть окраски состоит в том, чтобы с помощью цветовых пятен специальной формы и создания из них зон разной яркости сместить зрительный акцент от контура самолета к его размытому, уменьшенному и деформированному подобию", - уточняют авторы разработки.

О самолете

Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

Установочную партию истребителей Checkmate произведут в 2026 году. В июле прошлого года сообщалось, что ОАК запатентовала три новые модификации Су-75 с измененной формой крыла, фюзеляжа и с уменьшенной заметностью для радиолокационных средств обнаружения: одноместную, беспилотную и двухместную.