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ТАСС

Киев признал, что все высокоточное оружие ВСУ произведено на Западе

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/David Monniaux

Замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров, так как без их помощи продолжать боевые действия "сложно, а в некоторых сферах невозможно"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении украинской армии, западного производства. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, - это все западное производство", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, артиллерийские боеприпасы для орудий стандарта НАТО 155 мм тоже в основном произведены за рубежом.

Скибицкий отметил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров, так как без их помощи продолжать боевые действия "сложно, а в некоторых сферах невозможно".

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин признал, что оборонная промышленность страны не способна в полной мере покрыть потребности ВСУ. Киев на этом фоне призывает западные компании создавать совместные производства вооружения на территории Украины. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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