Киев признал, что все высокоточное оружие ВСУ произведено на Западе

Замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров, так как без их помощи продолжать боевые действия "сложно, а в некоторых сферах невозможно"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении украинской армии, западного производства. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, - это все западное производство", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, артиллерийские боеприпасы для орудий стандарта НАТО 155 мм тоже в основном произведены за рубежом.

Скибицкий отметил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров, так как без их помощи продолжать боевые действия "сложно, а в некоторых сферах невозможно".

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин признал, что оборонная промышленность страны не способна в полной мере покрыть потребности ВСУ. Киев на этом фоне призывает западные компании создавать совместные производства вооружения на территории Украины.