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ЦАМТО

MWM: планирующая авиабомба "Дрель" представляет особую опасность для ВСУ

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Авиабомба "Дрель"
Авиабомба "Дрель".
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 15 января. Российская планирующая авиабомба "Дрель" представляет особую опасность для ВСУ. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет американский журнал Military Watch Magazine.

"Сообщается, что системы наведения хорошо оптимизированы для поражения быстродвижущихся целей. <…> Дизайн "Дрели" делает ее неуязвимой и незаметной для радаров", – отмечается в статье.

Еще одной отличительной особенностью этой авиабомбы считается то, что она оснащена системами идентификации "свой-чужой" и радиоэлектронного противодействия, говорится в материале. Авиабомба наводится на цель при помощи системы ГЛОНАСС.

"Каждая бомба снаряжается 15-ю самоприцеливающимися суббоеприпасами, <…> что позволяет очень малому количеству "Дрелей" наносить сокрушительный урон", – говорится в публикации.

Как отмечает "РИА Новости", российская авиация активно применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

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Страны
Россия
США
Продукция
Су-34
ФАБ-500
Проекты
ГЛОНАСС
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