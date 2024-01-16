Эксперт назвал публикацию о "планах" войны России с НАТО "желтизной"

Коротченко назвал публикацию о планах войны России с НАТО вымыслом желтой прессы

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Публикуемая в западных СМИ информации о якобы планирующейся в 2025 году войне России с НАТО - не более чем вымысел желтой прессы, Россия полностью сконцентрирована на СВО, заявил РИА Новости в понедельник известный военный аналитик Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал статью немецкого таблоида Bild, согласно которой Германия готовится к войне между НАТО и Россией. Ссылаясь на якобы секретный документ, издание пишет, что этот конфликт может начаться летом 2025 года после поражения ВСУ. По информации Bild, немецкие военные считают наиболее вероятным местом столкновения Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Вопрос, чем закончится эта гипотетическая эскалация, авторы статьи оставляют открытым.

"Данная публикация отдаёт желтизной, которой славится Bild. Россия целиком и полностью сосредоточена на целях и задачах специальной военной операции на Украине, по окончании которой будет заниматься развитием и налаживанием всего комплекса связей со странами глобального Юга", - сказал Коротченко. Аналитик подчеркнул, что напряженность с НАТО сохранится, но в формате холодной войны: "Приводить её в горячую фазу Москва точно не намерена".