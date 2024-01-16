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Военное обозрение

Польская пресса: Инвестиции в военную промышленность в стране достигли беспрецедентного уровня

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Готовые 155-мм/52 самоходные гаубицы Krab в цеху предприятия Huta Stalowa Wola польской государственной оборонно-промышленной группы Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ)
Готовые 155-мм/52 самоходные гаубицы Krab в цеху предприятия Huta Stalowa Wola польской государственной оборонно-промышленной группы Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ).
Источник изображения: Darek Delmanowicz / РАР

Военная промышленность Польши в последнее время ставит рекорды по объемам производства, и это связано с вооруженным конфликтом на Украине. Об этом пишет польская пресса, анализируя ситуацию с развитием национального оборонно-промышленного комплекса.

По утверждению обозревателя Збигнева Лентовича, еще до начала вооруженного конфликта на Украине заявление о том, что польская компания собирается произвести 100 тысяч автоматов за год воспринималось бы как фантастическое. Но сегодня отношение к подобным планам вполне серьезное. Инвестиции в военную промышленность в стране достигли беспрецедентного уровня, пишет польская пресса.

На военных предприятиях строятся дополнительные цеха, и это при том, что, к примеру, завод в Радоме был построен всего 10 лет назад. Теперь его производственных мощностей уже недостаточно для поставленных целей. Польские аналитики считают, что Варшаве следует отказаться от стратегии приобретения военной техники и вооружений за рубежом, а обратить внимание на развитие национальной промышленности. Но для этого потребуется вкладывать в развитие военной промышленности еще более внушительные средства.

Huta Stalowa Wola является производителем самоходных артиллерийских установок Krab и автоматических минометов Rak. До начала боевых действий на Украине компания модернизировала свои производственные мощности на десятки миллионов злотых, но уже сегодня эти инвестиции оказываются недостаточными. Сейчас компания рассчитывает за два года удвоить производство вооружений. Новые площади для развития производства уже подготовлены, утверждает руководство компании.

Помимо военных заводов, производящих вооружения для сухопутных войск, развиваются и судостроительные верфи. Например, Remontowa Shipbuilding и PGZ были реконструированы после многих лет простоя. Теперь они будут строить три многоцелевых фрегата, ввод которых в эксплуатацию, по мнению властей страны, должен остановить процесс деградации польских военно-морских сил.

Таким образом, вооруженный конфликт на Украине стал стимулом к развитию польской военной промышленности. Однако возможности страны в военно-промышленной сфере все же остаются ограниченными, да и тем же оружейным магнатам США вряд ли хочется, чтобы такие страны как Польша сами обеспечивали свои потребности в вооружениях и военной технике, а не приобретали американскую продукцию.

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Страны
Польша
США
Украина
Компании
Remontowa Shipbuilding
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