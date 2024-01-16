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РИА Новости

Белорусские военные пройдут обучение в России

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Военнослужащие
Военнослужащие.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РБ/Vladimir Blinov

Минобороны: белорусских военных обучат в России с акцентом на опыте СВО

МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Белорусские военные пройдут обучение в России, акцент будет сделан на опыте специальной военной операции против Киева, сообщило в понедельник МО Белоруссии.

"Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории Российской Федерации. В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретённый вооружёнными силами России в ходе ведения специальной военной операции", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что "после завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям вооружённых сил Республики Беларусь".

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Белоруссия
Россия
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Проекты
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