Минобороны: белорусских военных обучат в России с акцентом на опыте СВО

МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Белорусские военные пройдут обучение в России, акцент будет сделан на опыте специальной военной операции против Киева, сообщило в понедельник МО Белоруссии.

"Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории Российской Федерации. В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретённый вооружёнными силами России в ходе ведения специальной военной операции", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что "после завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям вооружённых сил Республики Беларусь".