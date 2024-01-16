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ЦАМТО

Министерство обороны Грузии приобрело польские ПЗРК

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Польский ПЗРК Piorun
Польский ПЗРК Piorun.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 15 января. Минобороны Грузии 12 января объявило о подписании с польской компанией MESKO S.A. соглашения на поставку переносных зенитных ракетных комплексов.

В мероприятии принял участие заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава.

Как заявлено, стороны также провели переговоры о принятии на вооружение ВС Грузии современного вооружения стандарта НАТО с целью укреплению обороноспособности страны, и обсудили планы сотрудничества Минобороны Грузии с польским производителем.

Контракт был подписан в рамках "Программы развития сил обороны Грузии". Количество ПЗРК, их тип, стоимость и сроки поставки пока не раскрываются, однако, предположительно, речь идет о поставке ПЗРК "Перун".

Как сообщал ЦАМТО, ПЗРК "Перун" представляет собой модернизированный вариант состоящего на вооружении ВС Польши ПЗРК "Гром" (GROM), в свою очередь, являющегося дальнейшим развитием ПЗРК "Игла". Он предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая вертолеты, самолеты, БЛА и крылатые ракеты в дневное и ночное время (при оснащении тепловизионным прицелом). Общая масса ПЗРК – 19,5 кг, масса ракеты – 10,5 кг. Дальность поражения целей – от 400 до 6500 м, высота поражения целей – от 10 м до 4 км, средняя скорость – 560 м/с.

ПЗРК "Перун" уже принят на вооружение ВС Польши, Норвегии, Эстонии. Партия ПЗРК "Перун" была отправлена на Украину в рамках военной помощи Киеву. МО Словакии также намерено закупить ПЗРК "Перун".

Ранее в Грузии на базе совместного предприятия Delta-WB, сформированного польской WB Group и грузинской Delta International, уже было налажено производство разведывательных БЛА FlyEye и барражирующих боеприпасов WARMATE.

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