МИД КНР заявил о стремлении решать проблему Украины вместе с мировым сообществом

Официальный представитель ведомства Мао Нин заявила, что Пекин постоянно поддерживает контакты по этой проблеме со всеми заинтересованными сторонами, включая Киев

ПЕКИН, 15 января. /ТАСС/. Китайские власти готовы содействовать урегулированию украинского кризиса путем объединенных усилий с международным сообществом. Информация по поводу предложения Киева присоединиться к встрече по так называемой формуле мира может быть опубликована Пекином позднее, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы продолжим взаимодействовать с международным сообществом, играть конструктивную роль в политическом урегулировании [украинского] конфликта, - сообщила она на брифинге, отвечая на просьбу западного журналиста прокомментировать недавнее заявление Киева. - Что касается встречи, о которой вы говорите, мы можем опубликовать касательно нее соответствующую информацию".

Официальный представитель МИД уточнила, что Пекин постоянно поддерживает контакты по этой проблеме со всеми заинтересованными сторонами, включая Киев. "Главное - это оказать содействие мирным переговорам", - подчеркнула она.

Как заявил ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в швейцарском Давосе, украинская сторона продолжит приглашать Китай на встречи, посвященные так называемой формуле мира, поскольку участие Пекина важно для Киева. В 2023 году состоялись три встречи, посвященные этой инициативе. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября прошлого года, КНР не приняла в ней участие.