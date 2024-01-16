ВМС Индии получили первый БПЛА Drishti 10 отечественного производства

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На недавно прошедшем мероприятии, ВМС Индии был передан новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Drishti 10 Starliner местного производства. В этой связи начальник штаба ВМС адмирал Хари Кумар подчеркнул, что это новое дополнение улучшит военно-морские возможности и усилит задачи морского наблюдения и разведки.

Drishti 10 Starliner — это средневысотный беспилотный летательный аппарат (MALE), созданный индийской компанией Adani Defense & Aerospace. Беспилотник предназначен для разведки, наблюдения и рекогносцировки. По словам разработчиков, он рассчитан на 36 часов автономной работы и грузоподъемность 450 кг. Кроме того, отмечается его способность действовать в любых погодных условиях, что гарантирует его гибкое применение в различных сценариях эксплуатации.

Вице-президент компании Adani Джит Адани заявил, что на фоне разворачивающихся геополитических событий необходимо усиливать действия вооружённых сил разведкой, возможностями обработки информации и использованием беспилотных и киберсистем, чем и занимается компания Adani.

Стоит добавить, что Индия усилила наблюдение и контроль в Аравийском море, развернув оперативную группу из 10 кораблей, самолетов наблюдения P-8I, БПЛА MQ-9 Sea Guardian, вертолетов и сил береговой охраны.