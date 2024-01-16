Болгарии необходимо по-другому взглянуть на исторические события и отразить новый взгляд в учебниках истории. С таким заявлением выступил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, пытаясь подвергнуть сомнению роль России в истории болгарского народа.
Исторические связи России и Болгарии широко известны и не подлежат сомнению. Однако Запад пытается насадить русофобию во всех без исключения странах Восточной Европы, включая и Болгарию. С этой целью и задумано «переписывание истории».
- заявил болгарский министр обороны.
Фактически Тагарев призывает отказаться от упоминаний о позитивной роли России в истории болгарского народа, включая освобождение его от ига Османской империи, и сконцентрировать внимание на тех периодах истории, когда Болгария была врагом нашей страны – а это и Первая, и Вторая мировые войны, хотя в прямое противостояние София с российскими и советскими войсками все же не вступала.
Сейчас запущенный Западом эксперимент со стиранием исторической памяти уже успешно реализован на Украине. Но Украины Западу мало – потребовались Молдавия, Болгария и другие страны Восточной Европы, причем упор делается именно на государства с православной идентичностью населения. Ведь в Польше или Чехии русофобия и так исторически находилась на высоком уровне, а вот Болгария – совсем иная страна, к русским и России большая часть простого народа здесь всегда относилась с симпатией, в отличие от прозападных элит.