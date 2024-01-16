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Военное обозрение

«Россия преследовала собственные интересы в ущерб нашему народу»: министр обороны Болгарии призвал переписать учебники истории

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Флаг Болгарии
Флаг Болгарии.
Источник изображения: © Image by Виктор Сапожников from Pixabay

Болгарии необходимо по-другому взглянуть на исторические события и отразить новый взгляд в учебниках истории. С таким заявлением выступил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, пытаясь подвергнуть сомнению роль России в истории болгарского народа.

Исторические связи России и Болгарии широко известны и не подлежат сомнению. Однако Запад пытается насадить русофобию во всех без исключения странах Восточной Европы, включая и Болгарию. С этой целью и задумано «переписывание истории».

Потому, что поколение за поколением мы учили, что Россия – наш друг и освободитель, и мы должны быть благодарны ей за то, что она сделала. Хотя в истории мы часто находились по разным сторонам конфликта. Россия также часто преследовала свои собственные интересы в ущерб интересам болгарского народа

- заявил болгарский министр обороны.

Фактически Тагарев призывает отказаться от упоминаний о позитивной роли России в истории болгарского народа, включая освобождение его от ига Османской империи, и сконцентрировать внимание на тех периодах истории, когда Болгария была врагом нашей страны – а это и Первая, и Вторая мировые войны, хотя в прямое противостояние София с российскими и советскими войсками все же не вступала.

Сейчас запущенный Западом эксперимент со стиранием исторической памяти уже успешно реализован на Украине. Но Украины Западу мало – потребовались Молдавия, Болгария и другие страны Восточной Европы, причем упор делается именно на государства с православной идентичностью населения. Ведь в Польше или Чехии русофобия и так исторически находилась на высоком уровне, а вот Болгария – совсем иная страна, к русским и России большая часть простого народа здесь всегда относилась с симпатией, в отличие от прозападных элит.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Молдавия
Польша
Россия
Украина
Чехия
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