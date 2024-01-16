В МВД раскрыли детали процесса ареста криптовалюты.

Представитель ведомства описал два случая изъятия цифровых активов — при содействии обвиняемого и без

В МВД рассказали об успешном опыте ареста криптовалюты. Подобная практика нарабатывается в ходе расследования дел, связанных с наркотиками, пояснил следователь по особо важным делам отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России подполковник юстиции Станислав Макаров.

По его словам, законодательство России не устанавливает исчерпывающие правила изъятия и ареста криптовалют, поэтому проблема выработки единого механизма для этого крайне актуальна. По практике, сложившейся в Управлении по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств (УРОПД НОН), может быть наложен арест на криптоактивы, если имеется доступ к кошельку и паролям, либо если есть возможность повлиять на перевод криптовалюты на кастодиальной платформе в фиатные денежные средства.

Так, в 2021 году с одним обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Он сообщил о желании добровольно передать следственным органам криптовалюту, полученную им за сбыт наркотиков.

В ходе эксперимента он продемонстрировал привычный для него способ обмена криптовалюты на наличные деньги, которые впоследствии были переданы правоохранителям посредником, получившим их в ходе сделки. Список брокеров криптовалют CryptoBrokers в России. На эти деньги был наложен арест, и они были размещены на специализированном счете МВД.

По словам Макарова, в случаях содействия обвиняемого, можно использовать не обмен криптовалюты на наличные, а перевод полученных фиатных средств на банковский счет. Но при этом необходимо предварительно наложить арест на этот счет обвиняемого с запретом осуществления по нему исходящих транзакций.

Также подполковник рассказал о случае ареста криптовалюты в "натуральном" виде при отказе обвиняемого от сотрудничества. В ходе следствия было доказано, что обвиняемый получал за преступную деятельность биткоины. У него было изъято несколько ноутбуков, и с одного из них привлеченный специалист извлек и расшифровал сведения об открытых и закрытых ключах, использовавшихся обвиняемым для криптовалютных транзакций.

В результате проверки через открытые источники данных в сети Интернет установлено, что на обнаруженных адресах криптокошельков хранятся биткоины. Чтобы третьи лица (возможно, сообщники) не могли получить к ним доступ, было принято решение перевести активы на новый аппаратный кошелек.

В протоколе следственного действия был указан лишь открытый ключ нового кошелька. Пароли от него не были прописаны, чтобы исключить доступ к изъятым криптоактивам третьих лиц, в том числе обвиняемых и их защитников, которые могут знакомиться с протоколом.

Указанный криптокошелек, пароль и seed-фразы к нему были упакованы в три разных пакета, опечатаны и помещены на хранение раздельно в камеры хранения с предупреждением ответственных лиц о запрете доступа к ним любых лиц, за исключением следователя и руководителя следственного органа.

После описанной процедуры органы предварительного следствия обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятые криптовалютные активы. Суд прошение удовлетворил.

В МВД предложили и далее продолжить наработку практики по изъятию и аресту криптовалют, полученных в результате совершения преступлений. Также Макаров рекомендовал следственным подразделениям использовать описанные подходы в практической деятельности и привлекать компьютерных специалистов к обнаружению "криптоследов" на компьютерах и других устройствах.

Автор: Анастасия Кузьмичева