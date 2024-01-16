Запущенный на Луну биткоин не долетит.

Американский лунный модуль Peregrine, везущий криптокошелек, не сможет сесть на спутник Земли из-за проблем с двигателем

Запущенный на Луну в американском модуле Peregrine биткоин не долетит до спутника Земли. В космическом аппарате возникла проблема с двигателем и он прекратит работу менее чем через 40 часов, сообщила компания-разработчик Astrobotic Technology.

8 января с мыса Канаверал в США была запущена ракета-носитель Vulcan Centaur с частным посадочным модулем Peregrine от компании Astrobotic. На борту модуля находится криптокошелек с 1 BTC https://coincost.net/ru/currency/bitcoin.

Основным же грузом модуля стали пять различных научных приборов NASA, в том числе предназначенные для обнаружения молекул воды на Луне, измерения радиации, поиска водорода, углекислого газа и метана. Кроме того, модуль несет другие различные приборы исследовательских центров и мемориальные капсулы с прахом создателя и актеров сериала Star Trek.

По плану Peregrine должен был добраться до Луны 23 февраля. Сейчас уже понятно, что он не сможет сесть на Луну, но, по словам разработчиков, попытается подлететь как можно ближе.

Путешествие биткоина было организовано криптобиржей BitMEX. Платформа анонсировала этот запуск еще в мае 2023 года. По замыслу, биткоин должен был оставаться на поверхности Луны до тех пор, пока "какая-либо предприимчивая душа не отправится за ним".

Кроме биткоина, к Луне также полетела и криптовалюта Dogecoin (DOGE). Сообщество Dogecoin Foundation, поддерживающее мемную монету, объявило об отправке на Peregrine физического кошелька с токенами DOGE в ноябре прошлого года.

Автор: Анастасия Кузьмичева