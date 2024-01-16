Войти
ЦАМТО

ВКС Франции заказали пятую партию истребителей "Рафаль"

458
0
0
Источник изображения: Фото: dassault-aviation.com

ЦАМТО, 15 января. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства вооруженных сил Франции 12 января объявила о размещении заказа на поставку пятой партии истребителей "Рафаль".

Уведомления о размещении заказа направлены компаниям Dassault Aviation, Thales, Safran и MBDA.

Новый контракт предусматривает поставку ВКС Франции 42 самолетов стандарта F4 в одноместном варианте. Как заявлено, истребители "Рафаль" будут оснащены самым современным оборудованием, которое позволит применять улучшенные средства связи и самообороны.

Инвестиции в размере 5 млрд. евро (5,4 млрд. долл.), выделенные на эту закупку в соответствии с "Законом о военных программах на 2019-2025 годы", позволят увеличить производственную загрузку предприятий, расположенных по всей территории Франции. Как планируется, первый новый самолет стандарта F4 будет поставлен в 2027 году.

Контракт доводит общее количество заказанных Францией самолетов "Рафаль" до 234 ед., включая заказ в 2021 году на 12 истребителей для замены самолетов, переданных Греции. Согласно данным Dassault Aviation, 13 самолетов были заказаны в 1993 году, 48 ед. – в 1999 году, 59 ед. – в 2004 году, 60 ед. – в 2009 году и 42 ед. – в 2023 году. Экспортные заказы на "Рафаль" составляют 261 новый самолет. Новые истребители "Рафаль" приобретены Египтом, Индией, Грецией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией. Кроме того, Греция и Хорватия закупили по 12 самолетов из состава ВКС Франции.

Многоцелевой истребитель "Рафаль" предназначен для нанесения ударов в любую погоду, применения ядерного оружия, обеспечения превосходства в воздухе, непосредственной авиационной поддержки, разведки и выполнения других задач.

"Рафаль" проходят модернизацию в соответствии с меняющимися требованиями вооруженных сил и появлением новых угроз. Разработка стандарта F4 началась в 2018 году, а первая версия была сертифицирована DGA в марте 2023 года. Стандарт включает интеграцию радиостанции Contact, ракеты MICA NG (нового поколения) и автономного цифрового постановщика помех (BAN), интегрированного в систему самообороны SPECTRA.

Истребитель разработан с учетом возможности совершенствования к стандарту F5 в 2030-х годах. Эти самолеты будут отличаться расширенными возможностями в сфере средств связи, вооружения и обнаружения, новой ракетой с ядерной боевой частью, элементами искусственного интеллекта, применением технологий малозаметности и гиперзвуковых технологий, улучшенным планером. Содержание пакетов модернизации F6 и F7 пока не определено. ВКС Франции намерены применять и модернизировать "Рафаль" как минимум до 2070 года.

Согласно отдельно опубликованным Dassault Aviation финансовым отчетам, компания получила заказы на 60 самолетов "Рафаль" в 2023 году, в т.ч. 42 для Франции и 18 для Индонезии, по сравнению с 92 самолетами на экспорт в 2022 году. Поставки в прошлом году составили 13 самолетов. На конец декабря 2023 года портфель заказов увеличился до 211 ед., включая 141 ед. на экспорт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Египет
Индия
Индонезия
ОАЭ
Франция
Хорватия
Продукция
F-4
F-5
Rafale
Компании
Dassault
Leonardo
MBDA
Safran
Thales
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
26.07.2023
Катар ведет переговоры о закупке еще 24 истребителей Rafale
14.02.2022
Индонезия подписала соглашение о приобретении 42 истребителей Dassault Rafale
29.12.2021
«Рафали» полетят в Эмираты
31.05.2021
Русский рецепт французского успеха: как истребитель Dassault Rafale завоевал мировой рынок
12.03.2020
Лучший рост в НАТО: Франция совершила оружейный прорыв
10.05.2017
Президент французского концерна DCNS Эрве Гийу о новом авианосце, экспорте и кадровой политике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 17:16
  • 58315
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 17:02
  • 1
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)
  • 16.01 08:48
  • 2
Подлодки проекта "Антей" переоснастили новым ракетным комплексом
  • 16.01 05:13
  • 36
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 15.01 18:40
  • 2671
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.01 18:34
  • 350
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.01 16:03
  • 2
Советские солдаты не убивали литовцев 13 января 1991 года ⁠⁠
  • 15.01 12:57
  • 2
«Калашников» увеличил производство станков на 65%
  • 15.01 01:36
  • 1
На Севмаше введено в эксплуатацию новое оборудование
  • 14.01 19:59
  • 10
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца