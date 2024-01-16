ВКС Франции заказали пятую партию истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 15 января. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства вооруженных сил Франции 12 января объявила о размещении заказа на поставку пятой партии истребителей "Рафаль".

Уведомления о размещении заказа направлены компаниям Dassault Aviation, Thales, Safran и MBDA.

Новый контракт предусматривает поставку ВКС Франции 42 самолетов стандарта F4 в одноместном варианте. Как заявлено, истребители "Рафаль" будут оснащены самым современным оборудованием, которое позволит применять улучшенные средства связи и самообороны.

Инвестиции в размере 5 млрд. евро (5,4 млрд. долл.), выделенные на эту закупку в соответствии с "Законом о военных программах на 2019-2025 годы", позволят увеличить производственную загрузку предприятий, расположенных по всей территории Франции. Как планируется, первый новый самолет стандарта F4 будет поставлен в 2027 году.

Контракт доводит общее количество заказанных Францией самолетов "Рафаль" до 234 ед., включая заказ в 2021 году на 12 истребителей для замены самолетов, переданных Греции. Согласно данным Dassault Aviation, 13 самолетов были заказаны в 1993 году, 48 ед. – в 1999 году, 59 ед. – в 2004 году, 60 ед. – в 2009 году и 42 ед. – в 2023 году. Экспортные заказы на "Рафаль" составляют 261 новый самолет. Новые истребители "Рафаль" приобретены Египтом, Индией, Грецией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией. Кроме того, Греция и Хорватия закупили по 12 самолетов из состава ВКС Франции.

Многоцелевой истребитель "Рафаль" предназначен для нанесения ударов в любую погоду, применения ядерного оружия, обеспечения превосходства в воздухе, непосредственной авиационной поддержки, разведки и выполнения других задач.

"Рафаль" проходят модернизацию в соответствии с меняющимися требованиями вооруженных сил и появлением новых угроз. Разработка стандарта F4 началась в 2018 году, а первая версия была сертифицирована DGA в марте 2023 года. Стандарт включает интеграцию радиостанции Contact, ракеты MICA NG (нового поколения) и автономного цифрового постановщика помех (BAN), интегрированного в систему самообороны SPECTRA.

Истребитель разработан с учетом возможности совершенствования к стандарту F5 в 2030-х годах. Эти самолеты будут отличаться расширенными возможностями в сфере средств связи, вооружения и обнаружения, новой ракетой с ядерной боевой частью, элементами искусственного интеллекта, применением технологий малозаметности и гиперзвуковых технологий, улучшенным планером. Содержание пакетов модернизации F6 и F7 пока не определено. ВКС Франции намерены применять и модернизировать "Рафаль" как минимум до 2070 года.

Согласно отдельно опубликованным Dassault Aviation финансовым отчетам, компания получила заказы на 60 самолетов "Рафаль" в 2023 году, в т.ч. 42 для Франции и 18 для Индонезии, по сравнению с 92 самолетами на экспорт в 2022 году. Поставки в прошлом году составили 13 самолетов. На конец декабря 2023 года портфель заказов увеличился до 211 ед., включая 141 ед. на экспорт.