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ЦАМТО

Расчет ОТРК "Искандер" нанес удары по противнику в зоне проведения СВО на Купянском направлении

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Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 15 января. В ходе проведения СВО ВС России продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" находятся за многие километры от линии боевого соприкосновения, но способны наносить огромный ущерб противнику.

Подразделения ВСУ постоянно чувствует угрозу, исходящую от ОТРК "Искандер", а российские войска – поддержку.

Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуски. Ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство и готовы отработать по целям по первой же команде. Боевая задача может поступить в любой момент. От получения координат цели до пуска – считанные минуты.

"Пусковая установка находилась на боевом дежурстве. Нам пришла команда на готовность к работе. Расчет вывел пусковую установку в готовность к нанесению ракетного удара, после чего машина произвела пуск. Пуск прошел штатно. Цель поражена. Комплекс "Искандер" зарекомендовал себя только с положительной стороны. Аналогов в мире ему нет. Он очень эффективен при применении по назначению", – рассказал начальник расчета пусковой установки ОТРК "Искандер" с позывным "Утес".

ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 км. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь их невозможно.

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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